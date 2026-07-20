Novi britanski premijer razgovarao s Trumpom: 'Obrana i sigurnost su glavni prioriteti'

Novi čelnik laburista "ponovno je potvrdio svoju predanost obrani i sigurnosti te izjavio da je briga za sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva i njegovih saveznika njegov glavni prioritet", priopćio je Burnhamov ured u ponedjeljak Britanski premijer uvjerio je Trumpa i da će London pomoći u sigurnom ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, navodi se u sažetku poziva.

"Predsjednik je zatim izvijestio o situaciji na Bliskom istoku, a premijer je istaknuo predanost Ujedinjenog Kraljevstva osiguranju kretanja brodova u Hormuškom tjesnacu kako bi se podržali globalni lanci opskrbe i smanjili troškovi za tvrtke i obitelji diljem zemlje", rekao je glasnogovornik Downing Streeta o pozivu koji se održao nedugo nakon što je Burnham postao premijer.

Andy Burnham, bivši župan Velikog Manchestera, također je pozvao Donalda Trumpa da posjeti taj grad na sjeverozapadu Engleske.

Američki predsjednik više je puta kritizirao saveznike s druge stranke Atlantika da ne ulažu dovoljno u obranu, prijeteći da će napustiti zajednički obrambeni savez NATO.

Nakon posljednjeg samita saveza u Ankari ovog mjeseca pohvalio je europske saveznike i Kanadu što napreduju prema ispunjavanju cilja izdvajanja za obranu od pet posto BDP-a.

Novi je britanski čelnik preuzeo dužnost nakon što je Keir Starmer podnio ostavku na to mjesto uslijed sve jačih pritisaka iz vlastitih redova.