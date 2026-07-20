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PREUZEO DUŽNOST

Novi britanski premijer razgovarao s Trumpom: 'Obrana i sigurnost su glavni prioriteti'

Piše HINA,
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Novi britanski premijer razgovarao s Trumpom: 'Obrana i sigurnost su glavni prioriteti'
Foto: Isabel Infantes
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Novi britanski premijer Andy Burnham, koji je preuzeo dužnost u ponedjeljak, poručio je predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu, tijekom njihova prvog telefonskog razgovora, da je predan "obrani i sigurnosti", priopćio je Downing Street

Novi čelnik laburista "ponovno je potvrdio svoju predanost obrani i sigurnosti te izjavio da je briga za sigurnost Ujedinjenog Kraljevstva i njegovih saveznika njegov glavni prioritet", priopćio je Burnhamov ured u ponedjeljak Britanski premijer uvjerio je Trumpa i da će London pomoći u sigurnom ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, navodi se u sažetku poziva.

"Predsjednik je zatim izvijestio o situaciji na Bliskom istoku, a premijer je istaknuo predanost Ujedinjenog Kraljevstva osiguranju kretanja brodova u Hormuškom tjesnacu kako bi se podržali globalni lanci opskrbe i smanjili troškovi za tvrtke i obitelji diljem zemlje", rekao je glasnogovornik Downing Streeta o pozivu koji se održao nedugo nakon što je Burnham postao premijer.

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Andy Burnham, bivši župan Velikog Manchestera, također je pozvao Donalda Trumpa da posjeti taj grad na sjeverozapadu Engleske.

Američki predsjednik više je puta kritizirao saveznike s druge stranke Atlantika da ne ulažu dovoljno u obranu, prijeteći da će napustiti zajednički obrambeni savez NATO. 

Nakon posljednjeg samita saveza u Ankari ovog mjeseca pohvalio je europske saveznike i Kanadu što napreduju prema ispunjavanju cilja izdvajanja za obranu od pet posto BDP-a.

Novi je britanski čelnik preuzeo dužnost nakon što je Keir Starmer podnio ostavku na to mjesto uslijed sve jačih pritisaka iz vlastitih redova. 

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