PUTIN UDARA PO CIVILIMA

Novi brutalni ruski napad na Ukrajinu: Najmanje pet mrtvih, odjekuju snažne eksplozije...

HINA
Novi brutalni ruski napad na Ukrajinu: Najmanje pet mrtvih, odjekuju snažne eksplozije...
Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage ispalile više od 50 projektila i gotovo 500 dronova...

Rusija je tijekom noći zasula Ukrajinu raketama i dronovima, rekli su dužnosnici u nedjelju, pri čemu je poginulo najmanje petero ljudi te je oštećena infrastruktura u mnogim regijama. Četvero je ljudi smrtno stradalo u zapadnoj lavovskoj regiji koja graniči s Poljskom, gdje je zapaljen industrijski park u glavnom gradu regije, a dijelovi grada ostali su bez struje.

Aftermath of a Russian drone and air attack in Zaporizhzhia Aftermath of a Russian drone and air attack in Zaporizhzhia Russian drone and missile strike in Lviv
Gradonačelnik Lavova Andrij Sadovij pozvao je stanovnike da ostanu u kućama dok se vlasti bore s više požara. Reutersov dopisnik čuo je eksplozije kako odjekuju jutarnjim nebom dok je protuzračna obrana djelovala iz nekoliko smjerova.

U Zaporižji na jugoistoku Ukrajine jedna je osoba poginula, a devet je ranjeno u kombiniranom napadu koji je također ostavio više od 73. 000 korisnika bez struje, rekao je guverner Ivan Fedorov.

Civilna infrastruktura također je oštećena u regijama Ivano-Frankivsk, Vinica, Černihiv, Herson, Harkiv i Odesa, rekla je premijerka Julija Sviridenko.

"Još jedan namjerni čin terora protiv civila“, napisala je na X-u. "Moskva nastavlja napadati kuće, škole i energetska postrojenja - dokazujući da uništavanje ostaje njezina jedina strategija.“

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su ruske snage ispalile više od 50 projektila i gotovo 500 dronova.

Rusija, koja se još nije oglasila o napadu, pojačala je napade na ukrajinsku energetsku mrežu zadnjih tjedana dok se približava četvrta ratna zima.

Poljska digla zrakoplove

Članica NATO-a Poljska izjavila je da je rano u nedjelju digla avione kako bi zaštitila svoju zračnu sigurnost.

"Poljski i saveznički zrakoplovi djeluju u našem zračnom prostoru, dok su zemaljski sustavi protuzračne obrane i radarskog izviđanja dovedeni u najviši stupanj pripravnosti“, priopćilo je poljsko operativno zapovjedništvo u objavi na X-u.

Članice NATO-a na istočnom krilu u stanju su visoke pripravnosti nakon što je Poljska u rujnu oborila sumnjive ruske dronove u svojem zračnom prostoru, a preleti dronova i zračni upadi, uključujući one u Kopenhagenu i Münchenu, uzrokovali su kaos u europskom zrakoplovstvu.

Litavska zračna luka u Vilniusu bila je zatvorena nekoliko sati preko noći nakon izvješća o mogućem nizu balona koji su se u subotu navečer kretali prema zračnoj luci.

