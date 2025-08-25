Novi Crobarometar: Evo tko je najnegativniji političar i kolika je razlika između HDZ-a i SDP-a

Mjesečno istraživanje Crobarometar u kolovozu odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca. Kolovoz je obilježila obljetnica Oluje, a političara nije nedostajalo na manifestacijama diljem obale, poput Sinjske alke. Iako na godišnjem odmoru, ipak su slali političke poruke. Pratili su se i rezultati turističke sezone. Kakvo ozračje vlada u zemlji, koji su rejtinzi stranaka te što najviše muči građane, u Dnevniku Nove TV prezentirao je i analizirao Dino Goleš.

HDZ I DALJE VODEĆA STRANKA

Poredak je isti kao i prijašnjih mjeseci, ali ipak ima nekih promjena, započeo je analizu Goleš. HDZ je i dalje vodeća stranka. Prema istraživanju, da su danas izbori podršku bi im dalo 27,8 posto ispitanih, što je ipak nešto manje nego u srpnju kada im je podrška iznosila 28,5 posto. SDP je druga stranka s podrškom od 22,9 posto ispitanika. Mjesec ranije imali su 22 posto podrške.

Slijedi Možemo koji ima 10,1 posto podrške te Most s 5,7 posto podrške. Domovinski pokret bi dobio 2,8 posto glasova, IDS 2,1 posto te DOMiNO dva posto. Svi ostali imaju manje od dva posto podrške, dok je neodlučnih 13,6 posto.

PODRŠKA RADU VLADE

Više od 86 posto ispitanih smatra da će koalicija odraditi mandat do kraja, osam posto ispitanika smatra da koalicija neće opstati do kraja mandata, a šest posto ispitanih nije se izjasnilo. Zanimljivo, ovo je najveći postotak percepcije o održivosti vladajuće koalicije u posljednjih godinu dana, dodao je Goleš.

S druge strane, Vlada ne može biti toliko zadovoljna podrškom koju joj prema istraživanju iskazuju ispitanici. Treći mjesec zaredom samo 27 posto ispitanika zadovoljno je radom Vlade. U kolovozu 67 posto ispitanika nije zadovoljno, dok se šest posto nije izjasnilo.

NISKE OCJENE INSTITUCIJAMA

Što se tiče rada institucija još uvijek ni jedna ne mora na popravni, ali i dalje su niske ocjene. Vlada je dobila ocjenu 2,35. Najlošiju ocjenu imaju saborski zastupnici, i to 2,12.

Najbolju ocjenu dobio je predsjednik države – 2,97. Pritom je to njegov najbolji rezultat u posljednjih godinu dana.

DOJAM GRAĐANA O POLITIČARIMA

Zoran Milanović i dalje je najpozitivniji političar i o njemu pozitivan dojam ima 56 posto ispitanika. Slijedi Marija Selak Raspudić s 38 posto, Tomislav Tomašević s 37, Andrej Plenković s 34 i Gordan Jandroković s 32 posto pozitivnog dojma.

U odnosu na prošli mjesec, Selak Raspudić prestigla je Tomaševića, Plenković je zadržao četvrto mjesto, a Jandroković je s petog mjesta maknuo Božu Petrova.

S druge strane medalje, negativan dojam i dalje je najveći kada je u pitanju Milorad Pupovac. 77 posto ispitanih o njemu ima negativnu percepciju. Slijedi Andrej Plenković s 59 posto pa Ivan Penava s 57 posto. Četvrto mjesto dijele Gordan Jandroković i Anka Mrak Taritaš. O njima 55 posto ispitanika ima negativan dojam. Zadovoljan ovomjesečnim istraživanjem može biti Ivan Penava kojem je u kolovozu dojam među ispitanicima ipak blago porastao, objasnio je Goleš.

NAJVEĆI PROBLEM – INFLACIJA

Koliko su građani zadovoljni životom, pokazuju rezultati o općem dojmu u kojem se zemlja kreće. 68 posto ispitanika nije zadovoljno, 23 posto je zadovoljno smjerom, dok se devet posto nije izjasnilo. Iako malen, ovo je ipak pomak u pozitivnom smjeru, možda baš zbog godišnjih odmora.

Godišnji završavaju, slijedi povratak u rutinu te uskoro i u školske klupe, a i dalje su, očekivano, najveći problem građana visoke cijene i inflacija. Slijedi nezadovoljavajući životni standard i niske plaće. Na trećem mjestu ispitanici ističu korupciju i kriminal na visokoj razini.

Za kraj, ususret početku školske godine recimo da su građani, uz opću sigurnost od nasilja, najzadovoljniji baš kvalitetom obrazovnog sustava, zaključio je Goleš.

Napomena: Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. kolovoza CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 983 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.