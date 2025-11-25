Obavijesti

News

Komentari 0
VELIKO ISTRAŽIVANJE

Novi Crobarometar: Evo tko je najnegativniji političar i kolika je razlika između HDZ-a i SDP-a

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 4 min
Novi Crobarometar: Evo tko je najnegativniji političar i kolika je razlika između HDZ-a i SDP-a
10
Foto: Nova Tv

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. studenog CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetna građana iz cijele Hrvatske

Mjesečno istraživanje Crobarometar u studenom odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca. Kao i svake godine, u studenom je u fokusu Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Neočekivanih raspleta i tenzija nije manjkalo, od zapošljavanja bivšeg ministra Beroša, incidenata na Danima srpske kulture do požara zgrade Vjesnika. Kako ovaj mjesec kotiraju političari te koji su najveći problemi u zemlji ovaj mjesec, u Dnevniku Nove TV rezultate istraživanja prezentirala je Marija Miholjek.

Foto: Nova Tv

Ni ovaj mjesec u rejtingu stranaka nema značajnih promjena. HDZ je vodeća stranka s 26,9 posto podrške zainteresiranih birača, a SDP je drugi s podrškom od 20,8 posto.

Slijedi Možemo s 12 posto potpore, a Most koji, podsjetila je Miholjek, ima novog predsjednika Nikolu Grmoju, studeni završava na 6 posto podrške. Slijedi Domovinski pokret s 3,2 posto, a što se ostalih stranaka tiče pojedinačno imaju manje od dva i pol posto podrške. Neodlučnih je 13,2 posto.

Foto: Nova Tv

Što se tiče rada Vlade, njihov rad ne odobrava gotovo 65 posto ispitanika. Rad Vlade odobrava 27 posto, dok 8 posto ispitanika nije sigurno kako bi ih ocijenilo.

Foto: Nova Tv

Kao i Vladi, i podrška radu Predsjednika Republike Zorana Milanovića je na sličnoj razini kao i prošlog mjeseca. Ima podršku 49 posto ispitanika. S njegovim potezima ne slaže se 42 posto, dok 9 posto nema izražen stav.

Foto: Nova Tv

Zoran Milanović, iako šutljiviji nego što smo navikli, i dalje je najpozitivniji političar i o njemu 57 posto ispitanika ima pozitivno mišljenje, a 36 posto negativno. Predsjednik je gotovo svima dobro poznat, a 6 posto ispitanika nije sigurno bi li ga smjestilo u pozitivnu ili negativnu kategoriju.

Foto: Nova Tv

Ministru obrane Ivanu Anušiću isplatile su se kratke, efektne i pamtljive izjave o određenim temama, i ovaj je mjesec među vodećim političarima po pozitivnom dojmu.

Na 41 posto ispitanika ostavlja pozitivan dojam, na 32 posto negativan.

Anušiću svakako treba biti važno i to što prema istraživanju gotovo trećina ispitanika nema jasno definiran stav o njemu - ili nisu čuli za njega ili ni sami ne znaju gdje bi ga svrstali.

Tomislav Tomašević ima 37 posto pozitivnog dojma, ali i visokih 52 posto negativnog.

Vrlo je malo onih koji za gradonačelnika Zagreba nisu čuli, a 9 posto nije sigurno kako bi se o njemu izjasnilo.

Foto: Nova Tv

Božo Petrov i Ivana Kekin oboje su na 35 posto pozitivnog dojma, s tim da ona ima više onog negativnog. Nasljednik Bože Petrova, Nikola Grmoja u svom prvom mjerenju kao predsjednik Mosta ima 34 posto pozitivnog, 43 posto negativnog dojma, 7 posto za njega nije čulo, a kod 16 posto ispitanika ima još posla za definirati dojam.

Foto: Nova Tv

Negdje na sredini liste je predsjednik Vlade Andrej Plenković o kojem 33 posto ima pozitivan dojam, ali sigurno mu se neće svidjeti to što ovaj mjesec ima i najviše negativnog dojma, 60 posto.

Foto: Nova Tv

Po vodstvu u negativnom dojmu pretekao je svog koalicijskog partnera Ivana Penavu. Iza njega najviše negativnog dojma imaju još i Gordan Jandroković, Siniša Hajdaš Dončić, kao i Tomislav Tomašević.

Mišel Jakšić i Mirela Ahmetović i prema mjerenju popularnosti za studeni na ovoj listi su najmanje poznati široj javnosti.

Foto: Nova Tv

Visoke cijene i inflacija uvjerljivo su najveća briga i problem naših građana.
Potom životni standard i niske plaće, a itekako ih smeta i korupcija te kriminal na visokoj razini.

Općenito gospodarska i ekonomska situacija i dalje itekako brine građane Hrvatske, a na to je, razumljivo, naslonjen i socijalni status umirovljenika te niske mirovine.

Foto: Nova Tv

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. studenog CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025