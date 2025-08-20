Dok su zaštitari bili u Pošti, lopovi su ušli u njihov auto i pokupili novac. Auto uopće nije bio zaključan. Mještani u šoku: 'Tko god je to obavio, znao je dobro što radi jer se na našem otoku teško snaći'
Novi detalji nevjerojatne krađe na Viru! Prolaznica je pokušala spriječiti sve, uzeli su milijune...
Svaki dan u sezoni zaštitarska tvrtka na Viru preuzima ili sakuplja novac, a kako poslovnica banaka nema, najveća količina se čuva u poslovnici Pošte. To su očito dobro znali i, za sada, nepoznati počinitelji koji su u utorak na tom otoku počinili pravu filmsku krađu.
- Došli su, parkirali, to je bio osobni automobil, a pisalo je na njemu Sokol Marić. Dvojica zaštitara su skupa ušli u poslovnicu. Vozilo ostaje ispred Pošte i nakon nekoliko sekundi iza njega se parkira sivi Mercedes stranih registracija - prepričava svjedokinja koja je svjedočila pljački.
Dok su zaštitari u Pošti, iz Mercedesa izlazi dvojac i otvara automobil te kupi pakete u kojima se nalazi novac te prebacuje u svoj automobil. Nitko ne shvaća o čemu je riječ, dok slučajna prolaznica ne počinje vikati: "Pljačka, pljačka". Svojim automobilom blokirala je pljačkašima stražnji dio automobila da se ne mogu pomaknuti u rikverc.
- Nastaje gužva, pljačkaši shvaćaju da nemaju izlaza, sjedaju u automobil i daju gas te udaraju u štand pun lubenica. Da mi je netko rekao da se ovo događa na Viru, ne bih vjerovala - govori nam prodavačica voća i povrća, koju je u zadnji tren spasila kolegica i gurnula je u stranu. Lubenice, ukupne težine dvjestotinjak kilograma, razletjele su se i ostavile kaos na cesti. No dvojac uspijeva pobjeći.
Sve se odvilo, kažu svjedoci, vrlo brzo. Svima je bilo jasno da je nestala golema količina novca. Neslužbene informacije govore i o iznosu od dva milijuna eura.
Kako je Vir otok koji ima most, policija je odmah digla helikopter kako bi imali bolju preglednost terena i iz zraka pokušali uočiti sumnjivce u automobilu. Vir je splet ulica za koje mnogi ne znaju kako se u njih ulazi ili izlazi pa svi sumnjaju da su pljačkaši osobe koje su dobro poznavale područje i mjesto na kojemu bi se mogli eventualno sakriti. Sve policijske snage su dignute odmah, no ni dan nakon nestanka novca rezultata - nema.
- Mene je zvao djed, koji mi je rekao da su opljačkali supermarket, ali se na kraju ispostavilo da to nije istina - govori Viranka, koja još ne vjeruje kakva se pljačka odigrala usred bijela dana, i to u njihovu malome mjestu.
Zanimljivo, kako počinitelji nisu bili naoružani, nedjelo bi se trebalo kvalificirati drukčije. Točnije, nije riječ o pljački, nego o krađi. Razlika je u godinama predviđene zatvorske kazne.
- Jučer, 19. kolovoza oko 14.20 sati u Viru, nepoznati počinitelji su na parkiralištu provalili u osobni automobil u vlasništvu zaštitarske tvrtke, odakle su otuđili novac. U tijeku su kriminalističko istraživanje i intenzivna potraga za počiniteljima - objavila je šturo zadarska policija ne navodeći ni jedan detalj. Pljačke nisu rijetke, ali već su i Virani zaključili da nešto u priči ne štima. Naime, vozilo zaštitarske službe nije blindirano, a ostavljeno je bez nadzora, što se nikad ne radi.
- Sve je izgledalo kao film, nitko se nije uzbuđivao, dok ipak nekom nije sinulo da ne može nepoznata osoba ulaziti u tuđi automobil. Netko je dobro znao posao, sumnju nam podgrijava i detalj da je Vir primjer urbanističkog kaosa u kojemu se lako izgubiti ako poznajete teren, a oni su se očito dobro znali kretati. Čak ni navigacije ovdje nisu pouzdane - zaključuju stanovnici otoka koji ne pamte ovakvu filmsku krađu u kojoj nestaje velika količina novca.
