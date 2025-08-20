Novi detalji nevjerojatne krađe na Viru! Prolaznica je pokušala spriječiti sve, uzeli su milijune...

Svaki dan u sezoni zaštitarska tvrtka na Viru preuzima ili sakuplja novac, a kako poslovnica banaka nema, najveća količina se čuva u poslovnici Pošte. To su očito dobro znali i, za sada, nepoznati počinitelji koji su u utorak na tom otoku počinili pravu filmsku krađu.

- Došli su, parkirali, to je bio osobni automobil, a pisalo je na njemu Sokol Marić. Dvojica zaštitara su skupa ušli u poslovnicu. Vozilo ostaje ispred Pošte i nakon nekoliko sekundi iza njega se parkira sivi Mercedes stranih registracija - prepričava svjedokinja koja je svjedočila pljački.

Pogledajte video s mjesta pljačke

Pokretanje videa... 00:28 Pljačka na Viru | Video: čitatelj/24sata

Dok su zaštitari u Pošti, iz Mercedesa izlazi dvojac i otvara automobil te kupi pakete u kojima se nalazi novac te prebacuje u svoj automobil. Nitko ne shvaća o čemu je riječ, dok slučajna prolaznica ne počinje vikati: "Pljačka, pljačka". Svojim automobilom blokirala je pljačkašima stražnji dio automobila da se ne mogu pomaknuti u rikverc.

- Nastaje gužva, pljačkaši shvaćaju da nemaju izlaza, sjedaju u automobil i daju gas te udaraju u štand pun lubenica. Da mi je netko rekao da se ovo događa na Viru, ne bih vjerovala - govori nam prodavačica voća i povrća, koju je u zadnji tren spasila kolegica i gurnula je u stranu. Lubenice, ukupne težine dvjestotinjak kilograma, razletjele su se i ostavile kaos na cesti. No dvojac uspijeva pobjeći.

Sve se odvilo, kažu svjedoci, vrlo brzo. Svima je bilo jasno da je nestala golema količina novca. Neslužbene informacije govore i o iznosu od dva milijuna eura.

Kako je Vir otok koji ima most, policija je odmah digla helikopter kako bi imali bolju preglednost terena i iz zraka pokušali uočiti sumnjivce u automobilu. Vir je splet ulica za koje mnogi ne znaju kako se u njih ulazi ili izlazi pa svi sumnjaju da su pljačkaši osobe koje su dobro poznavale područje i mjesto na kojemu bi se mogli eventualno sakriti. Sve policijske snage su dignute odmah, no ni dan nakon nestanka novca rezultata - nema.

- Mene je zvao djed, koji mi je rekao da su opljačkali supermarket, ali se na kraju ispostavilo da to nije istina - govori Viranka, koja još ne vjeruje kakva se pljačka odigrala usred bijela dana, i to u njihovu malome mjestu.

Zanimljivo, kako počinitelji nisu bili naoružani, nedjelo bi se trebalo kvalificirati drukčije. Točnije, nije riječ o pljački, nego o krađi. Razlika je u godinama predviđene zatvorske kazne.

- Jučer, 19. kolovoza oko 14.20 sati u Viru, nepoznati počinitelji su na parkiralištu provalili u osobni automobil u vlasništvu zaštitarske tvrtke, odakle su otuđili novac. U tijeku su kriminalističko istraživanje i intenzivna potraga za počiniteljima - objavila je šturo zadarska policija ne navodeći ni jedan detalj. Pljačke nisu rijetke, ali već su i Virani zaključili da nešto u priči ne štima. Naime, vozilo zaštitarske službe nije blindirano, a ostavljeno je bez nadzora, što se nikad ne radi.

- Sve je izgledalo kao film, nitko se nije uzbuđivao, dok ipak nekom nije sinulo da ne može nepoznata osoba ulaziti u tuđi automobil. Netko je dobro znao posao, sumnju nam podgrijava i detalj da je Vir primjer urbanističkog kaosa u kojemu se lako izgubiti ako poznajete teren, a oni su se očito dobro znali kretati. Čak ni navigacije ovdje nisu pouzdane - zaključuju stanovnici otoka koji ne pamte ovakvu filmsku krađu u kojoj nestaje velika količina novca.