Novi detalji: Prijetio da će se raznijeti bombom u Velikoj Gorici. Našli hrpu amfetamina

Zagrebačka policija kriminalistički istražuje 40-godišnjaka koji je u Kurilovcu u nedjelju navečer prijetio da će nauditi sebi držeći u ruci nepoznatu eksplozivnu napravu, izvijestila je u ponedjeljak Policijska uprava zagrebačka (PUZ).

U PUZ-u navode da je u nedjelju oko 18.50, u obiteljskoj kući u Kurilovcu, tada još nepoznati počinitelj najvjerojatnije pod vidnim utjecajem opijata prijetio da će nauditi sebi te je u ruci držao nepoznatu eksplozivnu napravu.

Policajci su dolaskom na mjesto događaja držali počinitelja pod stalnim nadzorom i s njim održavali komunikaciju te udaljili građane na sigurnu udaljenost, ističe PUZ.

Poradi otklanjanja opasnosti i svladavanja aktivnog otpora policajci su pomoću tjelesne snage i sredstava za vezivanje muškarca uhitili te utvrdili da se radi o 40-godišnjaku dok se u kući cijelo vrijeme nalazila njegova 67-godišnja članica obitelji.

Eksplozivna naprava oduzeta mu je na siguran način, a prilikom postupanja kod njega je pronađeno i 112 grama droge amfetamin, navodi PUZ.

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Iz zagrebačke policije dodaju i da je 40-godišnjaku zbog samoozljeđivanja pružena liječnička pomoć u KBC Zagreb gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen nakon čega je prevezen u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, kao i da su u navedenom događaju lakše ozlijeđena dvojica policajaca.