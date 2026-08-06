Novi detalji strašne tragedije u Zagrebu: Poginuli muškarci i vozačica otprije poznati policiji

Trojica stradalih u teškoj prometnoj nesreći koja se u srijedu navečer dogodila u zagrebačkom naselju Botinec otprije su poznati policiji zbog težih kaznenih djela, doznaju Leona Barić i Hajdi Karakaš Jakubin iz Jutarnjeg lista. Nesreća se dogodila oko 22 sata u Ulici dr. Luje Naletilića, kada je 35-godišnja vozačica, koja nije imala položen vozački ispit nijedne kategorije, upravljajući Mazdom zagrebačkih registracija iz zasad neutvrđenog razloga izletjela s kolnika i udarila u betonski stup Elektre. Od siline udara automobil se prepolovio.

U vozilu su se nalazili i muškarac (48), koji je preminuo na mjestu nesreće, te 29-godišnjak koji je nakon pružene liječničke pomoći podlegao ozljedama u bolnici. Vozačica je također prevezena u bolnicu, no nekoliko sati kasnije liječnici su potvrdili njezinu smrt.

Policija je ranije izvijestila kako 35-godišnjakinja nije imala vozačku dozvolu, a vozilo kojim je upravljala nije bilo registrirano jer su prometna dozvola i registracija istekle još prošle godine.

Sva tri tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku, gdje će biti obavljena obdukcija. Posebna pozornost bit će usmjerena na utvrđivanje uzroka smrti vozačice, odnosno je li joj tijekom vožnje pozlilo ili su nesreći prethodili drugi čimbenici, poput alkohola ili nedozvoljenih droga.

Iako su svo troje poginulih otprije je poznato policiji zbog kaznenih djela, Jutarnji list piše o optužnici iz 2024. godine protiv jednog od poginulih. Tada je optužen da je zajedno sa susjedom iz zagrebačke Dubrave iz jedne zgrade u Retkovcu, koja je bila u izgradnji, ukrao razni građevinski materijal vrijednosti 6390 eura, a najvrjedniji su bili 11 paketa laminata i električna kružna pila. On je tada sve priznao pred istražiteljima i rekao da se kaje, a nije poznato je li za to osuđen ili još ne.

Očevid je vodila zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu u suradnji s policijom, a okolnosti nesreće i dalje se utvrđuju.