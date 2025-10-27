Obavijesti

PROŠAO KROZ CRVENO

Novi detalji strave u Beogradu. Vozač koji je usmrtio tročlanu obitelj bio je drogiran i pijan!

Novi detalji strave u Beogradu. Vozač koji je usmrtio tročlanu obitelj bio je drogiran i pijan!
U strašnoj nesreći poginuli su 43-godišnji policajac, njegova 39-godišnja supruga i 9-godišnji sin. U njihov Hyundai zabio se 24-godišnji vozač svojim Audijem...

.Vozač koji je ovog vikenda u Beogradu usmrtio tročlanu obitelj u prometnoj nesreći bio je pod utjecajem alkohola i droge. On je svojim Audijem prošao kroz crveno svijetlo i zabio se u vozilo u kojem je bila tročlana obitelj. Vozilo se od siline udarca zabilo u obližnji stup, javlja Telegraf.

- U krvi je imao 1,17 promila alkohola, otkrivena je prisutnost kanabisa - navodi srpski mediji.

U strašnoj nesreći poginuli su 43-godišnji policajac, njegova 39-godišnja supruga i 9-godišnji sin. U njihov Hyundai zabio se 24-godišnji vozač svojim Audijem...

Vozač (24) iz BiH, koji je uzrokovao nesreću, danas će biti saslušan u Višem javnom tužiteljstvu u Beogradu. Uhićen je zbog sumnje da je počinio teška kaznena djela protiv sigurnosti u prometu.

Njegov suvozač i dalje je u teškom stanju, ima unutarnje krvarenje. I njemu je otkrivena prisutnost alkohola u krvi.

- Izražavam najdublju sućut obiteljima stradalih. Ističem da ćemo nastaviti s najstrožim kontrolama i sankcijama prema svima koji svojom bahatom i neodgovornom vožnjom ugrožavaju 7ivote građana - poručio je srpski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić.

