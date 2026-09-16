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KRVAVI OBRAČUN

Novi detalji strave u Šibeniku: Ubijenog mladića izbo 40 puta. Djevojka pobjegla iz stana?

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 3 min
Novi detalji strave u Šibeniku: Ubijenog mladića izbo 40 puta. Djevojka pobjegla iz stana?
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Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Prema informacijama iz dva neslužbena izvora koje navodi Slobodna Dalmacija, u stanu je u trenutku napada bila još jedna ženska osoba

Novi detalji istrage otkrivaju što se događalo u stanu u Ulici Ante Starčevića u Šibeniku, gdje je u utorak rano ujutro ubijen mladić (28), a djevojka (22) teško ozlijeđena. Kako piše Slobodna Dalmacija, pomoć je oko 2.30 sati pozvao član obitelji osumnjičenog 24-godišnjaka.

Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu
Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

To bi moglo potvrditi ranije informacije da je osumnjičeni Duje E. uhićen u svom domu, nakon čega je netko otišao provjeriti što se dogodilo u stanu i ondje zatekao krvavi prizor.

Prema informacijama iz dva neslužbena izvora koje navodi Slobodna Dalmacija, u stanu je u trenutku napada bila još jedna ženska osoba. Ona je, kako se doznaje, uspjela pobjeći kada je počeo napad. Iz dva neslužbena izvora Slobodna Dalmacija doznaje i da je 24-godišnjak 28-godišnjaku zadao čak 40 uboda nožem.

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U stanu je navodno pronađena i veća količina droge. Prema informacijama do kojih je došla Slobodna Dalmacija, u apartmanu je najmanje dva dana boravio zasad neutvrđen broj ljudi, a među pronađenim drogama bili su kokain, speed i LSD.

Osumnjičeni je nakon uhićenja završio u šibenskoj bolnici zbog stanja u kojem se nalazio. Prema pisanju Slobodne Dalmacije, satima nije bio sposoban komunicirati s policijom zbog snažnog utjecaja droge. Izjavu je dao tek kasnije, nakon što je otpušten iz bolnice.

Šibenska policija u srijedu je objavila da je dovršila kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom zbog sumnje u ubojstvo 28-godišnjaka i pokušaj ubojstva 22-godišnjakinje.

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Sumnja se da je osumnjičeni dana 14./15. rujna u noćnim satima u Šibeniku, u apartmanu u Ulici Ante Starčevića, tijekom zajedničkog druženja nožem napao i ozlijedio 28-godišnjaka, uslijed čega je oštećeni zadobio ozljede od kojih je preminuo na mjestu događaja, a potom je nožem napao i 22-godišnjakinju, koja je zadobila ozljede opasne za život - navela je policija.

Duje E. od ranije je poznat policiji zbog krađa i teških krađa, a bio je i u istražnom zatvoru zbog kupovine narkotika preko tzv. darkneta.

Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu
Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

SD navodi i da je 24-godišnjak nedavno završio u bolnici zbog prekomjerne uporabe steroida, nakon čega je, prema njihovim informacijama, pobjegao iz bolnice. Isti izvor navodi i da je bilo pokušaja da se prijavi na program odvikavanja.

Osumnjičeni je u srijedu doveden na Županijski sud u Šibeniku. Na sud je stigao oko 13 sati, ruku vezanih na leđima i u bijelom jednokratnom kombinezonu kakav nose forenzičari prilikom izuzimanja tragova.

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Djevojka koja je teško ozlijeđena u napadu prevezena je u šibensku bolnicu nešto prije tri sata ujutro. Tamo je hitno operirana, a trenutačno se nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja.

Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu
Šibenik: Privo?enje osumnji?enog za ubojstvo i pokušaj ubojstva u ju?erašnjem napadu na mladi?a i djevojku u apartmanu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Zaprimljena pacijentica, koja je u šibensku bolnicu stigla u utorak nešto prije tri sata ujutro, bila je vitalno ugrožena s višestrukim ozljedama, nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u Jedinici intenzivnog liječenja, kardio-pulmonalno je stabilno, pri svijesti je i komunicira - rekla je Ivana Skorić, ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije.

Prema informacijama koje navodi Slobodna Dalmacija, ozlijeđena 22-godišnjakinja navodno je bila u ljubavnoj vezi s ubijenim 28-godišnjakom, koji je bio iz Biograda i često je boravio u tom stanu. Istraga bi trebala utvrditi što se točno događalo u stanu i kako je došlo do napada. Policiji bi, navodi Slobodna Dalmacija, u rasvjetljavanju okolnosti mogla pomoći i osoba koja je navodno uspjela pobjeći iz stana.

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