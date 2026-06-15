Novi detalji tragedije na moru: DORH naredio toksikološko vještačenje i izuzeo niz uzoraka

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu, nakon provedene dokazne radnje očevida u povodu pomorske nesreće pred Splitskim vratima u kojoj su poginule četiri osobe, naredilo je izuzimanje uzoraka i tragova od "određenih osoba" radi provođenja toksikološkog vještačenja DORH je također naredio i pomorsko-tehničko vještačenje o okolnostima nastanka pomorske nesreće. Provode se i drugi potrebni izvidi i dokazne radnje radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti ovog događaja, izvijestio je DORH. Provođenje očevida, navodi DORH, nastavljeno je na mjestu gdje je potonula jedrilica.

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Ostatak jedrilice lociran je i u njoj je uočeno tijelo muške osobe te se zbog noćnih uvjeta provođenje očevida nastavilo sljedećeg dana u jutarnjim satima.

Nakon što jedrilica bude izvučena iz mora nalogom će se odrediti provođenje očevida na njoj, poručuje DORH.