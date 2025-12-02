Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške bit će spreman za otvaranje 10. prosinca

Granični prijelaz koji će s hrvatske strane novom spojnom prometnicom biti povezan s autocestom Zagreb-Lipovac a s bosanskohercegovačke preko novog mosta na Savi s postojećom autocestom koja vodi ka Banjoj Luci i Doboju na svečanoj ceremoniji koja će najvjerojatnije biti organizirana 11. prosinca trebali bi otvoriti predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, navodi portal Klix.

Iz hrvatskog su Ministarstva financija potvrdili kako su dovršeni i posljednji radovi na izgradnji i opremanju graničnog prijelaza s hrvatske strane.

"Svi radovi i opremanje novog graničnog prelaza Gornji Varoš završeni su te je izvršena prijava za njegov tehnički pregled, koji će se provesti 2. prosinca", naveli su iz ministarstva kako ih citiraju banjolučke "Nezavisne novine".

Novi prijelaz kod Gradiške bit će otvoren na temelju privremenog rješenja dok dvije države ne dogovore izmjene postojećeg sporazuma i kategorizaciji svih graničnih prijelaza a takav status već godinama ima i prijelaz na autocesti na koridoru V c kod Svilaja.

Te odluke donesene su kako bi se rasteretio promet preko starog prijelaza do kojega vodi uska prometnica kroz središte Bosanske Gradiške. Taj je pravac i najprometniji i na njemu su bila česta zagušenja.

Stari prijelaz ostat će u funkciji pa će tako prekogranični putnici i prijevoznici robe lakše moći prelaziti granicu.

Novi prijelaz nastavak je na novi most preko Save koji je izgrađen još 2022. godine a zajednički su ga s 19 milijuna eura financirale Hrvatska i BiH.