Obavijesti

News

Komentari 0
SVEČANA CEREMONIJA

Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške bit će spreman za otvaranje 10. prosinca

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške bit će spreman za otvaranje 10. prosinca
3

Novi suvremeni granični prijelaz između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Gradiške bit će spreman za uporabu do 10. prosinca i najvjerojatnije otvoren dan kasnije, objavili su u utorak lokalni mediji u BiH

Granični prijelaz koji će s hrvatske strane novom spojnom prometnicom biti povezan s autocestom Zagreb-Lipovac a s bosanskohercegovačke preko novog mosta na Savi s postojećom autocestom koja vodi ka Banjoj Luci i Doboju na svečanoj ceremoniji koja će najvjerojatnije biti organizirana 11. prosinca trebali bi otvoriti predsjednik hrvatske vlade Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, navodi portal Klix.

Iz hrvatskog su Ministarstva financija potvrdili kako su dovršeni i posljednji radovi na izgradnji i opremanju graničnog prijelaza s hrvatske strane.

"Svi radovi i opremanje novog graničnog prelaza Gornji Varoš završeni su te je izvršena prijava za njegov tehnički pregled, koji će se provesti 2. prosinca", naveli su iz ministarstva kako ih citiraju banjolučke "Nezavisne novine".

SKRATIT ĆE VRIJEME PUTA Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške uskoro u funkciji?
Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške uskoro u funkciji?

Novi prijelaz kod Gradiške bit će otvoren na temelju privremenog rješenja dok dvije države ne dogovore izmjene postojećeg sporazuma i kategorizaciji svih graničnih prijelaza a takav status već godinama ima i prijelaz na autocesti na koridoru V c kod Svilaja.

Te odluke donesene su kako bi se rasteretio promet preko starog prijelaza do kojega vodi uska prometnica kroz središte Bosanske Gradiške. Taj je pravac i najprometniji i na njemu su bila česta zagušenja.

Stari prijelaz ostat će u funkciji pa će tako prekogranični putnici i prijevoznici robe lakše moći prelaziti granicu.

Novi prijelaz nastavak je na novi most preko Save koji je izgrađen još 2022. godine a zajednički su ga s 19 milijuna eura financirale Hrvatska i BiH.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’
EKSKLUZIVNO Imaju apartmane, stanove, vile, maslinik. Ali ništa ne glasi na Mikulićeva kuma
CARSTVO NEKRETNINA

EKSKLUZIVNO Imaju apartmane, stanove, vile, maslinik. Ali ništa ne glasi na Mikulićeva kuma

SVE U OBITELJI: Uhićeni Dragan Krasić, kum Andrije Mikulića, oduvijek je u sjeni. Nije vlasnik ničega, a obitelj ima čitave zgrade. Djeci je govorio da je našao drago kamenje, kažu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025