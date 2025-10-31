Obavijesti

SKRATIT ĆE VRIJEME PUTA

Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške uskoro u funkciji?

Piše Hina,
Novi granični prijelaz s BiH kod Gradiške uskoro u funkciji?
Novi granični prijelaz između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kod Stare Gradiške mogao bi uskoro biti u funkciji jer je otklonjena i posljednja administrativna zapreka za dogovor o njegovoj kategorizaciji

Tvrde to u petak lokalni mediji u BiH. Iz Ministarstva sigurnosti BiH potvrdili su za banjolučke "Nezavisne novine" kako su napokon izabrani nedostajući članovi međudržavnog povjerenstva za granice iz BiH na što se čekalo mjesecima. Iz Predsjedništva BiH su državnom Ministarstvu sigurnosti u četvrtak poslali dokumentaciju o izboru novih članova mješovitog povjerenstva.

Očekuje se kako će se bosanskohercegovački članovi sastati 10. studenoga i dogovoriti svoje pregovaračke pozicije nakon čega će se otvoriti pregovori s hrvatskom stranom.  

Ovlasti povjerenstva su utvrditi kategorizaciju graničnih prijelaza a očekuje se kako će novi status uz onaj kod Gradiške dobiti još neki prijelazi kako bi oni ubuduće osim za putnički promet bili otvoreni i za prijevoz roba.

Iz hrvatskog Ministarstva financija potvrdili su kako je na hrvatskoj strani dovršena izgradnja i opremanje graničnog prijelaza pa je ostalo obaviti još samo tehnički pregled.

Na hrvatskoj su strani dovršeni i radovi na prvoj fazi brze ceste koja od tog prijelaza vodi ka Okučanima.

Na bosanskohercegovačkoj strani sva potrebna infrastruktura je već izgrađena a novi most preko Save dovršen je još 2022. godine. On je izravno spojen na autocestu koja vodi ka Banjoj Luci odnosno ka Doboju.  

Kada bude pušten u promet novi prijelaz on će značajno skratiti vrijeme putovanja iz Hrvatske ka odredištima u BiH jer je postojeći kod Gradiške koji je i najprometniji već godinama usko grlo i zagušen velikim brojem putničkih i teretnih vozila.

