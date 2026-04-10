Novi incident u Zaljevu: Dronovi pogodili Kuvajt, Iran sve negira

Kuvajtsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da napade smatra kršenjem suvereniteta i zračnog prostora zemlje. Državna novinska agencija ranije je izvijestila da su dronovi ciljali položaj Nacionalne garde, pri čemu je nastala znatna materijalna šteta, ali nije bilo ozlijeđenih.

Iranska revolucionarna garda u državnim je medijima zanijekala pokretanje bilo kakvih napada prema zemljama Zaljeva tijekom razdoblja primirja, dodajući da bi svaku eventualnu vojnu akciju Iran objavio službenim putem.

Kuvajt je ocijenio da su napadi potkopali nedavne napore za prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana te poručio da zadržava pravo poduzeti sve potrebne mjere radi zaštite svog suvereniteta i stabilnosti.

Zaljevske zemlje od početka sukoba između Sjedinjenih Država i Izraela s Iranom izvještavaju o incidentima s projektilima i dronovima te o povećanim sigurnosnim rizicima.