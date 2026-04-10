Eskalacija unatoč primirju

Novi incident u Zaljevu: Dronovi pogodili Kuvajt, Iran sve negira

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Stringer

Kuvajt je osudio napade dronovima na vitalne objekte u zemlji, koje pripisuje Iranu i njegovim saveznicima, dok Iran niječe da je tijekom primirja izvodio napade na države Perzijskog zaljeva

Kuvajtsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da napade smatra kršenjem suvereniteta i zračnog prostora zemlje. Državna novinska agencija ranije je izvijestila da su dronovi ciljali položaj Nacionalne garde, pri čemu je nastala znatna materijalna šteta, ali nije bilo ozlijeđenih.

Iranska revolucionarna garda u državnim je medijima zanijekala pokretanje bilo kakvih napada prema zemljama Zaljeva tijekom razdoblja primirja, dodajući da bi svaku eventualnu vojnu akciju Iran objavio službenim putem.

OBRAĆANJE AJATOLAHA Iran diže tenzije: 'Prelazimo u novu fazu kontrole Hormuza'
Iran diže tenzije: 'Prelazimo u novu fazu kontrole Hormuza'

Kuvajt je ocijenio da su napadi potkopali nedavne napore za prekid vatre između Sjedinjenih Država i Irana te poručio da zadržava pravo poduzeti sve potrebne mjere radi zaštite svog suvereniteta i stabilnosti.

Zaljevske zemlje od početka sukoba između Sjedinjenih Država i Izraela s Iranom izvještavaju o incidentima s projektilima i dronovima te o povećanim sigurnosnim rizicima.

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!
24SATA OTKRIVAJU

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!

Siniša Krajač je drugi čovjek HOO-a. Sin je bio sedam dana u Poreču u špici sezone. Osim smještaja u hotelu, judo savez je platio i 40 računa za pića koja je sin 'trusio' uz bazen ili u lounge baru. Sve pokušavaju prikriti
UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali
RAZBILI NARKO KARTEL

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali

Ukupno su planirali prokrijumčariti više od 2,5 tone marihuane, vrijedne gotovo 4,8 milijuna eura, od čega je prodano najmanje 1,7 tona

