'Novi izbori samo ako premijer bude htio pospremiti u HDZ-u'

Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš poručila je u ponedjeljak kako se suradnja s IDS-om nastavlja, ali su otvoreni za suradnju sa strankama s kojima dijele slične vrijednosti, dok je za mogućnost prijevremenih parlamentarnih izbora rekla kako će do njih doći "samo ako premijer bude želio pospremiti u HDZ-u".

"Ako želite biti otvoreni i transparentni, potencijalne partnere ne napuštate jednom porukom na viberu nego porazgovarate. Suradnja s IDS-om se nastavlja, želimo biti stranka koja ne isključuje", rekla je Mrak Taritaš u Oporbenom zarezu Hrvatskog radija.

Dodala je kako su spremni na suradnju i s drugim vrijednosno sličnim strankama. "Amsterdamska koalicija nudila je nadu i vjeru da se u Hrvatskoj mogu okupiti tri stranke. Željeli smo biti otvoreni za još neke stranke i nuditi vjeru da u Hrvatskoj može biti nešto drugačije i da možemo napraviti iskorak", rekla je Mrak Taritaš.

Odlaskom Pametnog ta je vjera, kazala je, na određeni način smanjena, no vjeruje da se dobrim radom i ponovnim okupljanjem to može i dalje ponuditi.

Njezinoj su stranci, ponovila je, bili sporni "izdašni honorari" koje je IDS-ov europarlamentarac Ivan Jakovčić primao od Danka Končara, stoga je GLAS smatrao da Jakovčić ne može više biti na izbornoj listi za Europski parlament.

"Međutim, mi to nismo poručili preko medija IDS-u nego su kolege i predsjednik IDS-a to znali. Mi smo im dali vrijeme da to riješe. To je pristojno", rekla je Mrak Taritaš.

Vlast je lijepak

Osudila je govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Kosovskoj Mitrovici, koji je rekao kako se u Kninu danas "vijori šahovnica koje tamo nikad nije bilo".

Treba reagirati na izjave, osuditi i jasno reći da je to retorika 90-tih koja nije primjerena, a ne da to prođe ispod radara, kazala je Mrak Taritaš.

Upitana o mogućnosti izvanrednih parlamentarnih izbora, čelnica GLAS-a uzvratila je: "Vlast je lijepak, što ih je manje to se čvršće drže".

Na ideju za izbore premijer Andrej Plenković će doći samo ako namjerava "pospremiti u HDZ-u" i tako se riješiti svojih protivnika u stranci, a ne zato da u državi bude pozitivnih pomaka.

Kolegama u SDP-u zamjerila je što se predugo bave sami sa sobom.

"Rijetko ih se vidi da kreću uobličiti neke stavove, a glavninu energije troše na međustranačke odnose, stvaraju se neki klanovi", rekla je Mrak Taritaš.