Novi krug APN-a: Subvencije se daju i za kuće koje se već grade

Novi krug natječaja za subvencioniranje stambenih kredita krenuo je jučer. Kamate na kredite idu od 2,12 posto pa do najviše 3,70. Ti su krediti i za nijansu povoljniji od prosjeka

<p>Državna Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) jučer je oglasila početak novoga kruga subvencioniranja stambenih kredita te će primati zahtjeve od 28. rujna. Naveli su da će zahtjeve razmatrati prema redoslijedu primanja potpunih zahtjeva, što znači - tko prvi njegova djevojka.</p><p>Oni koji računaju na državne subvencije već znaju da su dosad morali prikupiti svu dokumentaciju da bi aplicirali na natječaj, a ona je prilično opsežna. Zapravo, zahtjeve podnose banke u kojima kupci podužu kredit i koje su de facto već odobrile kredite svojim klijentima. Već ranije smo pisali da se u proces uključilo 14 banaka koje nude efektivne kamatne stope od 2,12 do 3,50 posto, što su povijesno niske kamate. Naime, prema podacima Hrvatske udruge banaka, trenutačne kamatne stope na komercijalne stambene kredite kreću se u prosjeku oko tri posto, stoga su krediti koji se nude preko APN-a za nijansu povoljniji i zbog kamata.</p><h2>Rođeno 1750 djece</h2><p>Inače, do sada je ove subvencije iskoristilo više od 13.000 kupaca. U zadnjem krugu natječaja, koji je bio u proljeće, kamatne stope bile su nešto više - od 2,19 do 3,70 posto. Iz Ministarstva graditeljstva otkrili su podatak da je u obiteljima koje su već iskoristile poticaje dosad rođeno više od 1750 djece. Subvenciju mogu zatražiti svi koji su mlađi od 45 godina i uvjet je da nemaju nekretninu u svom vlasništvu, odnosno stan ili kuću. Subvencionirat će se dio cijene do najviše 1500 eura po četvornome metru, odnosno do najviše 100.000 eura kredita. To znači da netko može kupiti i nekretninu čiji je kvadrat skuplji, ali subvencionirat će se samo dio cijene do 1500 eura po kvadratu. Također, rok otplate kredita ne smije biti kraći od 15 godina. Subvencije traju prvih pet godina otplate. Ako se u obitelji u međuvremenu rodi dijete ili obitelj posvoji dijete, subvencije se produljuju za dodatne dvije godine po djetetu. To se omogućilo izmjenama pratećih zakona, a to produljenje mogu zatražiti i oni koji su dobili subvencije i prije zakonskih izmjena donesenih u lipnju 2019. Takvi mogu zatražiti produljenje subvencije za jednu godinu po djetetu.</p><h2>Subvencije do 51 posto</h2><p>U ranijem razgovoru s agencijama za prodaju nekretnina doznali smo da subvencije, kad se zbroje, pokrivaju i 16 posto trenutačne cijene nekretnina. A ako se subvencija produlji zbog djeteta za dvije godine, tad ona pokriva i četvrtinu cijene nekretnine. No ovo je samo grubi izračun. Najveće subvencije mogu ostvariti oni koji namjeravaju kupiti stan ili kuću ili sagraditi kuću u najnerazvijenijim područjima, dok 30 posto mjesečne rate kredita ide onima koji su odlučili kupiti ili sagraditi nekretninu u urbanim središtima poput Zagreba. Nekretnina koja se kupuje mora imati sve “papire”, odnosno mora imati uporabnu dozvolu. Na stranicama APN-a također stoji da se subvencije mogu dobiti i za rekonstrukciju kuće, za koju se prilaže građevinska dozvola, ali za radove koji bi bili manje zahtjevni te ne bi iziskivali ishođenje građevinske dozvole ne može se dobiti subvencija. Također, subvencija se može dobiti za gradnju koja je već počela. Dobro je znati da kupci moraju u roku od 30 dana otkad su postali vlasnici prijaviti svoje prebivalište na adresi te nekretnine.</p><p><strong>HUB: S EUROM ĆE JOŠ PADATI KAMATE</strong><br/> Iz Hrvatske udruge banaka kažu da podaci s mjesecom srpnjem pokazuju da epidemija i recesije nisu smanjili kreditnu aktivnost. Štoviše, plasman stambenih kredita u srpnju bio je čak 8,8 posto veći u odnosu na srpanj 2019. Iz HUB-a ocjenjuju da će se nastaviti razdoblje niskih kamata, a ulaskom u eurozonu da će one dodatno pasti.</p><p><strong>PENALI KAD SE PRODAJE NEKRETNINA</strong><br/> Ako netko odluči prodati nekretninu za koju prima državnu subvenciju, može, ali će se tad kredit smatrati dospjelim u cijelosti te će vlasnik morati vratiti svu subvenciju koju je primio. Tek dvije godine od prestanka subvencije ovakve nekretnine mogu se prodati bez “penala”.</p>