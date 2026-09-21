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Pakao na granici

Novi krvavi napad u Pakistanu: U borbi s teroristima ubijeno šest vojnika i osam terorista

Piše HINA,
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Novi krvavi napad u Pakistanu: U borbi s teroristima ubijeno šest vojnika i osam terorista
Foto: Stringer
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U oružanom napadu na konvoj pakistanske vojske u Hajber Pahtunvi, ubijeno je šest vojnika, među kojima su bila i dva časnika, dok je najmanje osam terorista također poginulo. Ovaj incident dolazi uslijed povećanog nasilja u regiji, koja se suočava s porastom terorističkih aktivnosti.

Najmanje šest pakistanskih vojnika ubijeno je u sjeverozapadnoj pokrajini blizu granice s Afganistanom uslijed porasta nasilja, rekla je vojska u nedjelju. Vojnici, među kojima su bila dva časnika, ubijena su u oružanoj borbi s teroristima u Hajber Pahtunvi. Barem osam terorista koji su napali konvoj sigurnosnih snaga također je ubijeno, priopćio je vojni ured za medije (ISPR).

Do napada je došlo dva dana nakon što su 22 osobe, uključujući i policajca, ubijene u koordiniranim napadima u istoj pokrajini.

Napadač se automobilom punim eksploziva zabio u petak u ulaz džamije u sklopu zgrade policije u gradu Kohatu dok su vjernici i policajci bili okupljeni na molitvi.

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Oružani napadači potom su upali u kompleks te je jedan detonirao eksplozivni remen. 

Proteklih godina došlo je do porasta nasilja u udaljenim regijama Pakistana blizu granice s Afganistanom. 

Početkom kolovoza ubijeno je 14 ljudi u samoubilačkim napadima ispred policijske postaje u Swat Valleyju u Hajber Pahtunvi. Stotine ljudi okupile su se ispred postaje i prosvjedovale protiv eskalacije nasilja u regiji.

Islamabad optužuje vladajuće talibane u Afganistanu da dopuštaju militantima koji organiziraju napade u Pakistanu da djeluju s afganistanskog teritorija. Dužnosnici u Kabulu niječu optužbe.

Sukob između dvije susjedne zemlje eskalirao je ranije ove godine i otada dolazi do redovitih razmjena vatre.

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