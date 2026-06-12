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Novi krvavi udari: Dvoje mrtvih u Rusiji, žena umrla u Ukrajini

Piše HINA,
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Novi krvavi udari: Dvoje mrtvih u Rusiji, žena umrla u Ukrajini
Foto: Vyacheslav Madiyevskyy

Ruske vlasti tvrde da je u ukrajinskim napadima na Brjansku regiju poginulo dvoje ljudi, dok je u ruskom napadu dronom na ukrajinsku regiju Sumi život izgubila 44-godišnjakinja.

Dvije su osobe ubijene, a 10 ih je ozlijeđeno u napadu Ukrajine na rusku pograničnu regiju Brjansk, napisao  je vršitelj dužnosti regionalnog guvernera Yegor Kovalchuk u objavi na Telegramu, dok je tijekom napada ruskog drona na Ukrajinu ubijena 44-godišnja žena. Dvije su osobe ubijene, a dvije ozlijeđene u granatiranju područja Suzemka blizu granice, a još sedam ih je ranjeno u napadu na benzinske postaje u Starodubu, udaljenom oko 110 kilometara, napisao je Kovalchuk, dodavši da je u odvojenom napadu dronom ozlijeđen i petogodišnji dječak.  U sjevernoj ukrajinskoj regiji Sumy ubijena je  44-godišnja žena, dok je druga  teško ranjena u napadu ruskog drona, objavio je regionalni guverner Oleh Hryhorov na Telegramu rano u petak.

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Još tri osobe ozlijeđene su u napadu dronom u južnom ukrajinskom gradu Mikolajevu, objavile su lokalne vlasti na istom kanalu.

Navodi se i kako Reuters nije mogao neovisno potvrditi incidente.

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