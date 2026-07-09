Novi majstori dobili diplome: Obrtništvo je sve snažnije, država obrtnike treba podržati

Pedikerka, slastičarka, stolar, vodoilnstalater, zlatar, instalater grijanja, elektro instalater... Zagreb je jučer postao bogatiji za 184 novih majstorica i majstora, kojima su majstorske diplome dodijeljene na svečanosti u Obrtničkoj komori Zagreb.

- Ljudi će vam povjeriti svoje zdravlje, imovinu, to povjerenje se stječe kroz godine rada, molim vas da to cijenite - poručila je novim majstorima Vjekoslava Hruška Legac, tajnica Obrtničke komore Zagreb.

Ove diplome obrtnicima otvaraju nove mogućnosti u radu, od otvaranja vlastitih obrta, prenošenja znanja, do napredovanja u svojoj struci i širenja posla. Majstorski ispiti u Hrvatskoj provode se punih 30 godina, od 1996. godine, pa je jučerašnja dodjela bila dodano svečana. Novim najstorima obratili su se čelnici Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Zagreb, Grada Zagreba, Zagrebačke županije, nadležnih ministarstava i drugih institucija.

- U Zagrebu je ove godine više od 5247 obrta više nego lani. Trenutno je registriran 29.901 obrt, a zaposlenih u obrtima na području Grada Zagreba je 34.000. Nastavit ćemo pružati potporu obrtnicima - najavila je predstavnica Grada Zagreba, pročelnica Dunja Mazzocco Drvar.

Zagreb: Svečana dodjela diploma obrtnicima | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U cijeloj Hrvatskoj u protekloj je godini majstorski ispit položilo 929 majstora, a pred komisijama OKZ-a taj ispit polaže najviše kandidata, ne samo iz Zagreba i Zagrebačke županije, već i iz drugih područja Hrvatske. Među njih 184 koji su jučer primili diplome, 48 je majstorica. Najmlađi majstor ima 20 godina, a najstariji 63 godine.

- Pozivamo vas da otvorite svoje obrte, time dobivate priliku da napravite nešto svoje. U vrijeme digitalizacije i umjetne inteligencije znati nešto raditi je izuzetno važno. To je način života - poručili su govornici majstorima.

Dalibor Kratohvil, predsjednik HOK-a, poručio je kako je obrtništvo u Hrvatskoj snažno, kako je sve više obrtnika, te kako im država treba olakšati rad. Pritom je zatražio da se paušalcima smanje porezni nameti.

Zagreb: Svečana dodjela diploma obrtnicima | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Ravnatelj OKZ-a Anton Trojnar istaknuo je kako su obrtnička zanimanja sve cjenjenija, što se vidi i po ogromnom interesu za ove škole na upravo završenim upisima. Majstorska diploma je dokaz vašim klijentima da im nudite znanje, stručnost i kvalitetu, poručio je.

Zagreb: Svečana dodjela diploma obrtnicima | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Vesna Šeperac, predstavnica Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, poručila je kako je za Ministarstvo važno jačati strukovno obrazovanje, te da se ustrajno radi na jačanju suradnje s gospodarstvom, uz pristup kvalitetnom i tržišno relevantnom obrazovanju.