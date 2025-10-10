Obavijesti

Novi masovni ruski napadi: U Kijevu je planula zgrada, napali su i energetska postrojenja

Foto: Thomas Peter/REUTERS

Masovni ruski napadi izazvali su požar u neboderu u središtu Kijeva i ciljali energetska postrojenja rano u petak, rekli su dužnosnici

Ukrajinska ministrica energetike Svitlana Grynchuk izjavila je da ruske snage napadaju energetska postrojenja, čiji radnici pokušavaju smanjiti učinke napada. "Energetski stručnjaci poduzimaju sve potrebne mjere kako bi smanjili negativne posljedice. Čim sigurnosni uvjeti dopuste, počinju provoditi i sanacijske radove", napisala je Grynchuk na mreži Facebook.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko rekao je da je osam ljudi ozlijeđeno, a petero u bolnici te da je u gradu nestalo struje.

Načelnik kijevske vojne uprave Tymur Tkachenko izvijestio je da su glavni ukrajinski grad nakon ponoći napali ruski dronovi i rakete.

ZAUSTAVILI SU GA Rusija: Ukrajina htjela dronom napasti nuklearnu elektranu
Rusija: Ukrajina htjela dronom napasti nuklearnu elektranu

Tkachenko je rekao da je dron zapalio stanove na 6. i 7. katu nebodera u središnjem okrugu Pecherskyi i da nema podataka o žrtvama.

Slike objavljene na internetu prikazuju stanove u plamenu dok su vatrogasci zauzimali položaje za intervenciju.

U jugoistočnom gradu Zaporižju dronovi su pogodili nekoliko ciljeva, ozlijedili tri osobe i izazvali najmanje jedan požar u stambenom objektu, rekao je regionalni guverner.

