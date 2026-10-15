N1 televizija dobila odobrenje za registraciju u Hrvatskoj

Vijeće za medije u četvrtak je tvrtki Adria News kao novom nakladniku N1 dalo dopuštenje za specijalizirani informativni televizijski kanal u Hrvatskoj nakon čega će biti upisan u Upisnik pružatelja medijskih usluga i elektroničkih publikacija te će imati sva prava i obaveze prema hrvatskim zakonima.

Hrvatski medijski regulator potvrdio je i da je zahtjev Adria Newsa s urednom dokumentacijom bio zaprimljen 23. rujna te da je odluka o davanju ili uskraćenju dopuštenja donesena u zakonskom roku od 30 dana.

Podnošenje zahtjeva za davanje dopuštenja novom nakladniku N1 uslijedilo je nakon što je krajem kolovoza tvrtku Adria News Network (ANN), u čijem sastavu posluje i N1 televizija donedavno registrirana u Luksemburgu, preuzeo portugalski investicijski fond Alpac Capital.

Proces preuzimanja bio je obilježen i nizom kadrovskih i programskih promjena na N1 televizijama i medijskim kompanijama u više država te je, između ostaloga, bio i smijenjen dugogodišnji news direktor i glavni urednik N1 Hrvatska Tihomir Ladišić.

Odlukom nove uprave Adria News Network, u programu srbijanskog televizijskog kanala Nova S ukinuta je iznimno popularna emisija ''24 minuta sa Zoranom Kesićem'' zbog čega je u Beogradu bio održan i javni prosvjed na inicijativu novinarskih i medijskih organizacija.

Poteze nove uprave Adria News Networka u Srbiji novinarske su organizacije proglasile ''stezanjem omče oko novinarstva'' ističući i kako je riječ o politički motiviranom gašenju preostale kritike protiv srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića uoči nadolazećih parlamentarnih izbora.

S druge strane, Sindikat novinara Hrvatske i Hrvatsko novinarsko društvo uz Europsku federaciju novinara i njezine članove iz Slovenije, BiH, Crne Gore i Srbije u zajedničkom su istupu upozorili da potezi Adria News Network u vlasništvu Alpac Capitala mogu imati ''ozbiljne posljedice za medijski pluralizam, uredničku neovisnost i javni interes'' u nizu država.

Zatražili su i da regulatorna tijela i nadležne institucije u EU i zemljama regije moraju pažljivo ispitati postupke te kompanije s gledišta medijskog pluralizma, koncentracije vlasništva, transparentnosti kapitala, uredničke neovisnosti i zaštite radnih prava.

Osnivač fonda Alpac Capital i vlasnik N1 televizije Pedro Vargas David tijekom ljeta sastao se s premijerom Andrejem Plenkovićem iza zatvorenih vrata, a Sindikat novinara Hrvatske zatražio je od premijera i ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek potpune informacije o tom sastanku.

SNH je, među ostalim, pitao zašto sastanak nije bio javno najavljen ni naknadno objavljen, tko mu je nazočio i što se konkretno razgovaralo.

Ministrica Obuljen Koržinek u odgovoru SNH-u kazala je da je sastanak bio ''jedan u nizu sastanaka kakve predsjednik Vlade i ministri održavaju svaki dan“. U odgovoru ministrice objavljenom na stranicama SNH sredinom rujna ipak su bili naznačeni idući potezi novog vlasnika N1 u Hrvatskoj.

''Sigurno će vam biti drago čuti da novi vlasnik ima namjeru zatražiti dozvolu za emitiranje i registrirati N1 u Hrvatskoj sukladno Zakonu o elektroničkim medijima o čemu nas je izvijestio na sastanku. Naime, smatramo da će takva registracija doprinijeti boljem položaju i boljoj zaštiti novinara što je zajednički interes Sindikata novinara i Ministarstva kulture i medija odnosno Vlade Republike Hrvatske'', navodilo se u odgovoru ministrice Sindikatu novinara Hrvatske.