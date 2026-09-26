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RAT NA BLISKOM ISTOKU

NOVI NAPAD Saudijska Arabija presrela dronove hutista! Htjeli napasti grad Rijad...

Piše HINA,
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NOVI NAPAD Saudijska Arabija presrela dronove hutista! Htjeli napasti grad Rijad...
Foto: Faisal Al Nasser
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Hutisti su pojačali napade na susjednu Saudijsku Arabiju uslijed nove eskalacije rata u Jemenu

Saudijska protuzračna obrana presrela je dvije bespilotne letjelice koje su jemenski hutisti lansirali prema glavnom gradu Rijadu, objavila je u subotu koalicija predvođena Saudijskom Arabijom. Glasnogovornik koalicije Turki al-Maliki rekao je da su dronovi presretnuti i uništeni, a presretnut je i balistički projektil usmjeren prema gradu Hamis Mušaitu na jugozapadu zemlje.

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Al-Maliki nije iznio informacije o mogućoj materijalnoj šteti ili žrtvama. Ranije su nakratko izdana službena sigurnosna upozorenja u nekoliko dijelova Saudijske Arabije, među ostalim u gradovima Abhi i Hamis Mušaitu.

Pokušaj napada na Rijad ima posebnu simboličku važnost jer pokazuje sposobnost hutista, koji su povezani s Iranom, da napadnu središte moći sunitskog kraljevstva. Saudijski glavni grad udaljen je oko 850 kilometara od područja zapadnog Jemena pod kontrolom hutista. Saudijska vojska objavila je u četvrtak da je presrela šest balističkih projektila koje su lansirali hutisti.

Prije desetak dana koalicija predvođena Saudijskom Arabijom također je izvijestila o hutističkom napadu dronom na muslimanski sveti grad Meku, što je predstavnik hutista opovrgnuo.

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Hutisti su pojačali napade na susjednu Saudijsku Arabiju uslijed nove eskalacije rata u Jemenu.

Saudijska Arabija podupire međunarodno priznatu jemensku vladu te je u sklopu koalicije predvođene Rijadom više puta izvodila zračne napade na hutiste.

Nedavni napadi hutista na naftna postrojenja i važan saudijski naftovod povećali su pritisak na Rijad. Milicija je također pokušala spriječiti prolazak saudijskih tankera s naftom kroz tjesnac Bab al-Mandeb, važan pomorski pravac, nastojeći tako omesti izvoz kraljevstva prema Aziji.

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