Hutisti su pojačali napade na susjednu Saudijsku Arabiju uslijed nove eskalacije rata u Jemenu
NOVI NAPAD Saudijska Arabija presrela dronove hutista! Htjeli napasti grad Rijad...
Saudijska protuzračna obrana presrela je dvije bespilotne letjelice koje su jemenski hutisti lansirali prema glavnom gradu Rijadu, objavila je u subotu koalicija predvođena Saudijskom Arabijom. Glasnogovornik koalicije Turki al-Maliki rekao je da su dronovi presretnuti i uništeni, a presretnut je i balistički projektil usmjeren prema gradu Hamis Mušaitu na jugozapadu zemlje.
Al-Maliki nije iznio informacije o mogućoj materijalnoj šteti ili žrtvama. Ranije su nakratko izdana službena sigurnosna upozorenja u nekoliko dijelova Saudijske Arabije, među ostalim u gradovima Abhi i Hamis Mušaitu.
Pokušaj napada na Rijad ima posebnu simboličku važnost jer pokazuje sposobnost hutista, koji su povezani s Iranom, da napadnu središte moći sunitskog kraljevstva. Saudijski glavni grad udaljen je oko 850 kilometara od područja zapadnog Jemena pod kontrolom hutista. Saudijska vojska objavila je u četvrtak da je presrela šest balističkih projektila koje su lansirali hutisti.
Prije desetak dana koalicija predvođena Saudijskom Arabijom također je izvijestila o hutističkom napadu dronom na muslimanski sveti grad Meku, što je predstavnik hutista opovrgnuo.
Hutisti su pojačali napade na susjednu Saudijsku Arabiju uslijed nove eskalacije rata u Jemenu.
Saudijska Arabija podupire međunarodno priznatu jemensku vladu te je u sklopu koalicije predvođene Rijadom više puta izvodila zračne napade na hutiste.
Nedavni napadi hutista na naftna postrojenja i važan saudijski naftovod povećali su pritisak na Rijad. Milicija je također pokušala spriječiti prolazak saudijskih tankera s naftom kroz tjesnac Bab al-Mandeb, važan pomorski pravac, nastojeći tako omesti izvoz kraljevstva prema Aziji.
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