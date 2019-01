Vatrogasnim aparatom razbio vrata i ispraznio ga u hodniku

U hitnoj kirurškoj ambulanti u KB-u Dubrava noćas malo iza ponoći muškarac (24) je vrijeđao liječničko i medicinsko osoblje te je potom ispraznio vatrogasni aparat.

- Tijekom prethodne noći, bilo je to oko 1 sat, dogodio se incident u KB Dubrava. Jedan od pacijenata otvorio je vatrogasni aparat u Hitnoj službi. Nitko nije ozlijeđen, nije bilo napada na medicinsko osoblje, nanesena je tek manja materijalna šteta koja je otklonjena ujutro. Hitna služba je bila u zastoju do sada jer je trebalo očistiti prostor od onećišćenja uzrokovanog tim sredstvom za gašenja, no sada će normalno funkcionirati. Samog počinitelj policija je uhvatila i privela - kazao nam je ravnatelj KB Dubrava Srećko Marušić.

Mladić je navodno bio na pregledu na hitnom prijemu. Prema medicinskom je osoblju okrenuo vatrogasni aparat, kojim je razbio i vrata, a ujedno je i prijetio osoblju. Prema neslužbenim informacijama, muškarac se uznemirio tijekom pregleda kompjutorizirane tomografije (CT) nakon čega je uzeo aparat za gašenje požara, porazbijao inventar bolnice, a onda ispraznio vatrogasni aparat na hodnike i ambulantu.

Ravnatelj bolnice ponovio je još jednom kako nije fizički nasrnuo na nijednog djelatnika bolnice.

- U svim bolnicama se povremeno događaju incidenti. Nedavno je bio jedan na Jordanovcu. Nažalost, to je rezultat aktualnog stanja u državi, kako ekonomskog, socijalnog, a u konačnici i duhovnog. Uvijek je bilo pojedinačnih slučajeva nasrtaja prema medicinskom osoblju i institucijama. Mislim da je ovo izolirani slučaj, radi se o čistoj slučajnosti - kazao je ravnatelj KB Dubrava i dodaje kako se njihovi zaposlenici osjećaju sigurno.

- Prije godinu dana imali smo sličan incident u Hitnoj službi u kojem je jedan naš djelatnik bio ozlijeđen - kazao je ravnatelj Marušić.

Foto: čitatelj24sata

Pozvana je policija, a počinitelju je pružena adekvatna liječnička pomoć. Navodno je prevezen u bolnicu Vrapče.

Ovo je drugi napad u zagrebačkim bolnicama u svega par dana. Podsjetimo, prije nekoliko dana obitelj preminulog pacijenta napala je liječnike u bolnici Jordanovac. Tijekom napada razbili su staklena vrata i televizor.

Nedavno je napadnut i administrativni djelatnik KB-a Dubrava. Njega su napala trojica mladića te su mu nanijeli teške tjelesne ozljede zbog čega je bio hospitaliziran i operiran.

