Novi napad u Rusiji: Troje civila poginulo u Belgorodskoj regiji

"Troje civila ubijeno je kao rezultat napada dronovima ukrajinskih oružanih snaga", napisao je na Telegramu, dodajući da su još tri osobe ranjene. Dronovi su pogodili automobil u gradu Voznesenovki, pri čemu je poginuo jedan muškarac, i vozilo u gradu Bobravi, gdje su ubijeni muškarac i žena, prema istom izvoru.

Od početka ofenzive u Ukrajini u veljači 2022., Rusija redovito bombardira cijeli ukrajinski teritorij, uključujući i njezinu kritičnu infrastrukturu, piše AFP.

Kao odgovor, Kijev napada ciljeve u Rusiji, tvrdeći da cilja vojne i energetske objekte kako bi smanjio sposobnost Moskve da financira svoje ratne napore.

U utorak je izbio požar u rafineriji nafte u Tuapseu na jugu Rusije, nakon što su na nju pali ostaci ukrajinskog drona koji je ciljao objekt, objavile su lokalne vlasti.