Novi New Balance: najudobnije lifestyle tenesice za muškarce

Posebno dizajnirane da prate tvoj ubrzani tempo života, nova dva muška modela New Balance 247 iz BUZZ Sneaker Stationa su tenisice na koje se možeš osloniti – doslovno. Tu su da te prate u tvom svakodnevnom životu 30% lakše od ostalih tenisica. Dakle, na najudobniji mogući način.

Lagane, prozračne, gumenog potplata za stabilnost i izdržljivog antilopa, New Balance 247 predstavljaju tenisice kakve do sada nisu viđene. Nosive su na sve kombinacije kroz koje se provlači sportska elegancija, a nose ih muškarci koji imaju stila te njeguju poseban odnos prema modi.

Foto: Sport Vision

Najnoviji trendovi diktiraju kako je manje uvijek više, pa ovi fleksibilni 247 New Balance modeli predstavljaju užitak za hodanje gradskim ulicama.

Profinjenog stila i modernog izgleda, svoje prepoznatljive dizajnerske korijene vuku iz ikonskih modela koji su nadahnuli sve New Balance 247 modele: 576, 1300 i 998 modela.

Od odlaska u gym, pa sve do casual aktivnosti, nova dva New Balance 247 modela čuvat će ti leđa svih 24 sata dnevno.

Osim na webu BUZZ Sneaker Stationa, ove tenisice nenadmašne prilagodbe tvom kretanju i tvom načinu života možeš pronaći i u svim BUZZ trgovinama u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Varaždinu i Zadru.

