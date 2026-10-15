NOVI NIZ PREVARA Đakovčanin ostao bez 31.500 eura, bez love ostala i Škorina obožavateljica

Na osječko-baranjskom području policiji je u jednom danu prijavljeno pet novih prijevara, u najtežoj je Đakovčanin ostao bez više od 30.000 eura, a jednoj od žrtava prevaranti su ponudili i "nagradu" vjernoj obožavateljici Miroslava Škore.

"Načini počinjenja ovih prijevara bili su različiti, a uključivali su lažno prikazivanje činjenica vezanih uz ulaganje u zlato, navodno liječenje kćeri, obećanje druženja te obećanje novčane nagrade vjernoj obožavateljici Miroslava Škore", priopćila je policija u četvrtak.

Najteži slučaj zabilježen je na području Đakova, gdje je 63-godišnji muškarac u lažnim mrežnim ulaganjima oštećen za čak 31.540 eura.

Prema policijskom izvješću, oštećeni je od svibnja do listopada ove godine putem interneta uplaćivao novac vjerujući da ulaže u dionice, no navedena zarada i poslovne prilike bile su tek vješta obmana.

Tragamo za počiniteljem, a za to vrijeme pozivamo građane da podatke sa svoje bankovne kartice ne upisuju na sumnjivim stranicama ili aplikacijama, kažu u policiji.

U borbu protiv sve učestalijeg mrežnog kriminala uključio se i CARNET-ov Nacionalni CERT koji je u rad pustio novi besplatni servis CERT iffy, a riječ je o alatu namijenjenom brzoj provjeri internetskih trgovina prije obavljanja kupovine.

"Korištenje servisa je jednostavno, a sve što korisnici trebaju napraviti kako bi provjerili internetsku trgovinu je da na stranici https://iffy.cert.hr upišu ili zalijepe URL adresu trgovine koju žele provjeriti te pritisnuti gumb za provjeru", kažu u policiji.