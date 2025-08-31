Obavijesti

News

Komentari 0
AMERIČKE PRIJETNJE

'Novi oblik agresije': Francuski ministar izrazio 'solidarnost' tijekom posjeta Grenlandu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
'Novi oblik agresije': Francuski ministar izrazio 'solidarnost' tijekom posjeta Grenlandu
Foto: Emil Stach

Francuski ministar vanjskih poslova stigao je na Grenland kako bi izrazio 'solidarnost' svoje zemlje s danskim autonomnim teritorijem, nakon što je Donald Trump više puta rekao kako želi da SAD preuzmu otok

Dvodnevni posjet Jean-Noela Barrota od subote dolazi nekoliko dana nakon što je danska javna televizija izvijestila da su najmanje tri američka dužnosnika bliska predsjedniku Trumpu bila na Grenlandu pokušavajući identificirati ljude koje bi mogli koristiti u kampanjama utjecaja protiv Danske.

Danska je u srijedu pozvala američkog otpravnika poslova nakon izvješća o operaciji miješanja usmjerenoj na prikupljanje informacija o pitanjima koja su stvorila napetosti između Grenlanda i Danske.

Francusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da će Barrotovo putovanje "pokazati francusku solidarnost s Danskom, Grenlandom i grenlandskim narodom suočenim s trenutnim izazovima", navodi se u priopćenju.

Ministar vanjskih poslova posjetio je u subotu francuski ratni brod BSAM Garonne u luci Nuuk, glavnom gradu Grenlanda.

TRUMP ŽELI ANEKCIJU Razotkrivena tajna američka operacija na Grenlandu: Vlada pozvala diplomata na razgovor
Razotkrivena tajna američka operacija na Grenlandu: Vlada pozvala diplomata na razgovor

- Ove regije su svakako udaljene, ali sada su pogođene oblikom sukoba, novim oblikom agresije, zbog čega je Francuska, velika pomorska sila, danas ondje prisutna - rekao je Barrot.

U nedjelju će se sastati s grenlandskom kolegicom Vivian Motzfeldt i grenlandskim premijerom Jens-Frederikom Nielsenom prije nego što održi konferenciju za novinare.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron posjetio je Grenland u lipnju, izrazivši europsku solidarnost s njegovim narodom i kritizirajući Trumpovu prijetnju aneksijom arktičkog otoka.

RADILI SU POPIS IMENA Skandal u Danskoj! Otkrili tri Trumpova špijuna. Radili plan kako pripojiti Grenland SAD-u
Skandal u Danskoj! Otkrili tri Trumpova špijuna. Radili plan kako pripojiti Grenland SAD-u

Od povratka u Bijelu kuću u siječnju, Trump je više puta rekao da Sjedinjenim Državama treba strateški smješten, resursima bogat Grenland iz sigurnosnih razloga te je odbio isključiti upotrebu sile za njegovo osiguranje.

I Danska i Grenland inzistirali su na tome da otok nije na prodaju i da će sam odlučiti o svojoj budućnosti.

RAZGOVORI O SIGURNOSTI Macronov posjet Grenlandu je europska poruka za Trumpa
Macronov posjet Grenlandu je europska poruka za Trumpa

Većina od 57.000 stanovnika Grenlanda želi postati neovisna od Danske, prema anketi provedenoj u siječnju, ali ne želi postati dio Sjedinjenih Država.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...
OBILNA KIŠA

VIDEO Drama u Zagrebu: Auto zapeo u poplavi u podvožnjaku! Žena izašla, pomažu joj...

'Auto se nije izvukao. Vozač je okrenuo bus i krenuo drugim putem. Taman je policija dolazila. Vozač autobusa nije ni pokušavao jer na oko voda je iznad koljena', kazao nam je čitatelj
'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'
INTERVJU: DALIJA OREŠKOVIĆ

'Proglasili su me državnim neprijateljem. Mene, čiju su kuću spalili četnici...'

Saborska zastupnica Dalija Orešković za novi broj tjednika Express je progovorila o radikalizaciji društva, a iako joj se, kako nam kaže, crta meta na čelo ne planira zašutjeti...
FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...
OBILNA KIŠA I POPLAVE

FOTO Pljusak stvarao kaos u Zagrebu, auti 'plovili'! Evo kakvo je vrijeme u nedjelju...

Veliki pljusak koji se poslije podne spustio na Zagreb izazvao je ogromne probleme na zapadu grada. Podvožnjak između Gajnica i Podsuseda naglo se ispunio vodom i jedan je automobil ostao zarobljen...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025