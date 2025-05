Novi papa odabire ime u skladu sa svojim uvjerenjima. Jedino koje sigurno neće uzeti je Petar

Mnoge ceremonije prate dolazak novog pape, a među njima je i svakako odabir imena koje će nositi crkveni poglavar. Novoizabrani papa je taj koji odabire svoje papinsko ime, i ono će, to je sigurno, biti prožeto stoljećima katoličke povijesti te će se kroz njega iščitavati mnoga značenja. Najčešće papinsko ime kroz povijest crkve bilo je Ivan. Ono što je u ovom trenutku posve sigurno je da se novi papa neće zvati Petar, iz poštovanja prema prvom papi, svetom Petru Apostolu, ali možda i zbog stoljetnog proročanstva koje kaže da će Petar II biti posljednji papa koji će služiti.

Pokretanje videa... 11:08 Prvi dan konklave: Pripreme u Sikstinskoj kapeli | Video: 24sata/reuters

Postoje i druga imena koja nisu nužno zabranjena, ali je manje vjerojatno da će biti odabrana zbog povezanosti s posljednjim papom koji ih je nosio. Primjerice, jedno od takvih imena je Urban. Ono bi, kažu stručnjaci, podsjećalo na Urbana VIII, koji je započeo suđenje Galileu Galileju, i ne bi se dobro uklopilo u moderne rasprave o znanosti, vjeri i religiji. Slično tome, ime Pio evociralo bi sjećanja na Pija XII, čija se uloga tijekom Drugog svjetskog rata sve više kritizira.

Ako novi papa želi nastaviti putem reformi, smatraju religijski stručnjaci, prihvatljiva bi bila imena poput Leona, koje se odnosi na Leona XIII poznatog po svojoj predanosti socijalnoj pravdi, poštenim plaćama i sigurnim uvjetima rada, ili Inocenta, ime što se odnosi na Inocenta XIII koji je nastojao iskorijeniti korupciju.

Zanimljiv je podatak da su tijekom stoljeća 44 imena pape koristili samo jednom, i među njima je ime nedavno preminulog crkvenog poglavara, Franjo. Inače, promjena imena jedna je od prvih radnji koje novi papa poduzima kao poglavar Rimokatoličke crkve To je presedan koji je uspostavljen u ranom srednjem vijeku, pa iako ne postoji doktrinarni razlog da papa odabere novo ime, to je postalo dio izbornog procesa. Ime je potrebno pažljivo odabrati, s obzirom da predstavlja slojevitu simboliku te ukazuje na smjer kojim će ići papin pontifikat. Primjerice, papa Franjo odabrao je svoje papinsko ime u čast svetog Franje Asiškog, zbog njegove ljubavi prema miru i prirodi, kao i brige za siromašne i fokusa na suradnju između različitih dijelova crkve.

Sveti Petar bio je prvi papa i jedan od 12 apostola, rodnog imena Šimun. Preimenovao ga je Isus, ali to je bilo prije nego što je postao poglavar crkve. Prošlo je još 500 godina prije nego što je papa Ivan II, koji je bio crkveni poglavar od 533. do 535., započeo papinsku tradiciju kada je odbacio ime Merkur. Smatrao ga je, naime, suviše sličnim imenu poganskog boga Merkura. Sljedeći papa koji je promijenio ime bio je Petar Canepanova u 10. stoljeću, koji je postao Ivan XIV. Želio je izbjeći da ga zovu Petar II. Nakon 10. stoljeća uzimanje drugog imena postalo je uobičajena praksa za pape nakon što bi bili izabrani, jer su pape iz zemalja poput Francuske i Njemačke usvojili imena koja zvuče više talijanski, kako bi time više bili nalik svojim prethodnicima. I to je tada postao običaj, a od onda je samo nekolicina papa zadržala svoja krštena imena, uključujući Marcela II i Hadriana VI, koji su obojica služili kao poglavari crkve u 16. stoljeću. Svako ime prožeto je vlastitom poviješću i konotacijama, povezano s postignućima ili neuspjesima prethodnih papa, ili svetaca koji su ga nosili.

Najpopularnije ime Ivan nosio je 21 papa, Grgur je odabralo njih 16, Benedikt 15, potom slijedi Klement koji je imalo 14 papa kroz povijest, Inocent koje je odabralo 13 poglavara, isto kao i u slučaju imena Leo. Ime Pio odabrano je 12 puta, Stjepan 9 puta, Boniface 8 puta, kao i Urban, Aleksandar 7 puta, Adrian 6 puta i Pavao također 6 puta.