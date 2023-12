Novi početak ili i dalje opet sve po starom: Iduće godine imena na listiću zaokružujemo tri puta

Godina u koju ulazimo bit će, pouzdano znamo - super! To se doduše odnosi samo na aspekt izbora: analitičari su je odavna proglasili "superizbornom", imajući na umu da se 2024. održavaju izbori za Sabor, predsjednika Republike i EU parlament. Olovku u ruke, pamet u glavu, pa tako tri puta. Pred svakim imenom trebat će razmisliti - kakve smo koristi, kao građani, imali od njega? Je li on imao korist, na našu štetu? Je li služio samo kao stroj za dizanje ruku? Je li opterećen aferama? Laže li? Je li "janjičar"? Svega smo se dosad nagledali, od političara koji kartice s našim novcem "peglaju" po austrijskim bordelima, do legije onih koji vjeruju da je ulazak u politiku karta za Eldorado. Njima je dosad išlo bolje nego nama - dosad nismo zapazili nikakav egzodus političara prema bauštelama Njemačke ili Britanije, dok je običnih građana pobjeglo više od stotinu tisuća. To sve govori, kome kako ide...