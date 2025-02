Novi podaci: Evo kolika je bila prosječna plaća u prosincu

Prosječna mjesečna neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2024. iznosila je 1.361 euro, a medijalna 1.156 eura, objavio je u četvrtak Državni zavod za statistiku, čiji podaci pokazuju i da je oko dvije trećine plaća ispod prosjeka.

Prosječna plaća za prosinac nominalno je niža za 0,4, i realno za 0,5 posto u odnosu na studeni te nominalno viša za 14,3 i realno za 10,5 posto u odnosu na plaću za prosinac 2023. godine.

Medijalna neto plaća za prosinac je u odnosu na studeni niža za 0,5 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine viša je za 15 posto.

Najviša prosječna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2024. isplaćena je u proizvodnji rafiniranih naftnih proizvoda, 2.562 eura, a najniža u proizvodnji odjeće 846 eura.

Kada se gleda cijela prošla godina, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1.318 eura, što je u odnosu na 2023. godinu nominalno više za 14,8, i realno za 11,5 posto.

Nešto manje od dvije trećine zaposlenih imalo je plaću ispod prosjeka, a oko trećine iznad, pokazuje raspodjela po decilima.

Naime, deset posto zaposlenih primilo je plaću za prosinac do 747 eura, 20 posto do 821 eura, a plaću do 917 eura imalo je 30 posto zaposlenih. Do 1.026 eura iznosila je plaća za 40 posto zaposlenih u pravnim osobama.

Slijedi medijalna plaća od 1.156 eura što znači da je polovina zaposlenih imala plaću ispod, a polovina iznad medijana.

Plaća 60 posto zaposlenih za prosinac bila je do 1.308 eura, što je još uvijek manje od prosjeka, a tek je granica sedmog decila, koji označava 70 posto zaposlenih, iznad prosjeka i iznosi 1.488 eura.