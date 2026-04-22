NEZADOVOLJNI HDZ-OM

Novi politički blok: 5 hrvatskih stranaka najavljuje kandidata za Predsjedništvo BiH

Piše HINA,
Piše HINA,
Sarajevo: Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Hrvatska politička "petorka" izaziva HDZ BiH s vlastitim kandidatom za Predsjedništvo BiH! Cvitanović poručuje: Želimo neovisnog lidera, ne Čovićevu "produženu ruku"

Pet političkih stranaka s hrvatskim predznakom koje su nezadovoljne politikom HDZ-a BiH odlučne su istaknuti svog kandidata za člana Predsjedništva BiH na izborima planiranim za listopad jer vjeruju u potrebu jačanja političkog pluralizma i ne žele ničija nametnuta rješenja, rekao je čelnik HDZ 1990. Ilija Cvitanović predsjednik je HDZ 1990, stranke koja je okosnica bloka u kojem je objedinjeno pet stranaka od ranije nezadovoljnih svojim statusom unutar Hrvatskog narodnog sabora (HNS) na čijem je čelu predsjednik HDZ BiH Dragan Čović.

"Hrvatska petorka će vrlo brzo izaći s imenom kandidata, osobe s ozbiljnim političkim i diplomatskim iskustvom", kazao je Cvitanović za javni servis Televizije Federacije BiH (FTV).

HDZ BiH je već istaknuo kandidaturu svoje članice i dopredsjednice Darijane Filipović za članicu Predsjedništva BiH iz reda Hrvata, uz poziv da se cjelokupno hrvatsko biračko tijelo okupi oko te kandidature i tako spriječi moguće izborne manipulacije odnosno ponavljanje "slučaja Komšić".

Sadašnji član Predsjedništva BiH Željko Komšić do sada je u četiri navrata biran na tu dužnost čemu su presudili glasovi birača bošnjačke nacionalnosti.

Komšić se nakon dva uzastopna mandata ovoga puta ne može kandidirati no zato će kandidat biti njegov savjetnik Slaven Kovačević za kojega neki analitičari kažu da je tek "rezerva" čije će izglede dodatno oslabiti očekivana oštra politička borba za člana Predsjedništva BiH iz reda Bošnjaka koja će onda privući značajan dio bošnjačkog biračkog tijela. 

Iz  Hrvatske stranke prava (HSP) BiH apelirali su na "petorku" da odustane od svog kandidata. 

"Čak i u scenariju okupljanja svih hrvatskih stranaka oko jednog kandidata, pred nama je teška i neizvjesna politička borba", istaknuli su u izjavi objavljenoj u utorak.

Cvitanović je na to uzvratio porukom kako je za "petorku" od ključnog značaja da se biračima omogući stvarni izbor, a ne da im netko nameće gotova rješenja na koja oni svojim glasom ne mogu utjecati.

"Osoba koja će biti kandidat ne može biti daljinski upravljač, ne može biti netko tko ne donosi odluke samostalno", rekao je Cvitanović, misleći pritom na Darijanu Filipović za koju postoje komentari da bi bila tek Čovićeva "produžena ruka".

"Želimo neovisnog kandidata s kojim se cijeli hrvatski narod može identificirati", naglasio je.

Istaknuo je i kako jedan kandidat guši svako političko natjecanje što onda vodi do samovlašća jedne stranke, u ovom slučaju HDZ-a BiH.

"Svaki put guramo priču o jednom kandidatu, ubijamo pluralizam kod Hrvata i jačamo jednu političku opciju. Apsolutna vlast apsolutno kvari", kazao je Cvitanović.

Najavio je kako će ime kandidata "petorke" biti objavljeno uskoro pri čemu se razmatraju i osobe koje nisu stranački angažirane, spomenuvši pri tom ime Zdenka Lučića kao "jednu od opcija".

Rekao je i kako će blok kojega predvodi HDZ 1990. biti nezaobilazan u formiranju vlasti nakon izbora u listopadu, a dodao je i kako će prioritetna zadaća u novom mandatu za njega biti izmjena Izbornog zakona.

Ne uspije li to ishoditi, Cvitanović je najavio potpuno povlačenje iz politike. 

