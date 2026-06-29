Novi potres pogodio Venezuelu: Stanovnike probudio usred noći, potraga za preživjelima traje

Naknadni potres magnitude 4,6 pogodio je rano u ponedjeljak područje sjeverno od venezuelske prijestolnice na dubini od 10 kilometara, objavio je Američki geološki institut (USGS). Predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez objavio je na društvenim mrežama da zasad nema izvješća o šteti uzrokovanoj naknadnim potresom.

Spasilačke aktivnosti posebno su usmjerene na saveznu državu La Guairu, koja je najteže pogođena u zemlji koja je već godinama zahvaćena dubokom političkom i gospodarskom krizom.

U dvama snažnim potresima koji su pogodili zemlju u srijedu poginulo je gotovo 1500 ljudi i srušene su stotine zgrada.

Međunarodna zajednica pružila je pomoć Venezueli nakon katastrofe. Prema podacima venezuelskih vlasti, pomoć je stigla iz 24 zemlje, koje su poslale više od 500 tona humanitarnih potrepština, više od 2700 pripadnika spasilačkih i drugih timova te oko 86 timova sa psima tragačima.

Potraga za preživjelima se nastavlja

Domaći i međunarodni spasilački timovi nastavili su raditi tijekom noći, dok obitelji nestalih i dalje gaje nadu da će biti pronađeni preživjeli.

Salvadorski predsjednik Nayib Bukele objavio je na platformi X da je u urušenoj zgradi u teško pogođenoj saveznoj državi La Guairi spašen 21-godišnji Aaron Levi.

„Ovo spašavanje bilo je moguće zahvaljujući koordiniranim naporima spasilačkih timova iz Venezuele, Meksika i Salvadora”, napisao je.

Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez također je izvijestila o Levijevu spašavanju, navodeći da je izvučen nakon 106 sati provedenih pod ruševinama u akciji spašavanja koja je trajala 43 sata.