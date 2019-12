Novi potres u BiH, osjetili ga i kod nas: 'Tresli su se prozori...'

Dva potresa zatresla su u noći sa subote na nedjelju Bosnu i Hercegovinu, objavljeno je na EMSC-u.

Potres jačine 4,1 po Richteru dogodio se oko četiri sata ujutro na dubini od dva kilometra, a epicentar mu je bio oko pet kilometara od Nevesinja. Potres se osjetio i u Dalmaciji, točnije u Dubrovniku koji je od epicentra udaljen 67 kilometara, te u Sarajevu koji je udaljen 71 kilometar.

