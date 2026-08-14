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DALMACIJA U PLAMENU

Novi požar izbio iznad Trogira, Air Tractor koji je gasio kod Omiša hitno preusmjeren tamo

Piše 24sata,
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Novi požar izbio iznad Trogira, Air Tractor koji je gasio kod Omiša hitno preusmjeren tamo
Foto: 24sata
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Dok vatrogasci vode velike bitke s požarima kod Omiša i na Pelješcu, otvorilo se novo požarište. Planulo je na području Trolokvi iznad Trogira

Dalmacija se suočava s još jednim požarom. Nova vatra izbila je u petak na području Trolokvi iznad Trogira.

Na požarište je odmah upućena pomoć iz zraka. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković potvrdio je da je prema Trogiru preusmjeren Air Tractor koji je do tada sudjelovao u gašenju katastrofalnog požara kod Omiša.

Novi požar izbio je u trenutku kada su vatrogasne i zračne snage već snažno angažirane na nekoliko požarišta u Dalmaciji. Uz veliki požar na omiškom području, tijekom jutra buknula je i vatra na Pelješcu, pa otvaranje još jedne vatrene fronte dodatno opterećuje raspoložive protupožarne snage.

Za sada nema detaljnijih informacija o površini zahvaćenoj vatrom niti o tome jesu li ugrožene kuće.

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