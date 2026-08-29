Novi požar na Dinari, u gašenju angažirana i dva kanadera...

Na visoravni Vrdovo na hrvatskoj strani Dinare izbio je požar trave i niskog raslinja. Gašenje je u tijeku, a MORH je objavio kako su angažirana i dva kanadera.

- Požar još nije pod kontrolom, na terenu je 15 vatrogasaca, pet vozila i dva kanadera. Gori trava i nisko raslinje i za sada ništa nije ugroženo - rekao je za 24sata Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije.