Požar još nije pod kontrolom, na terenu je 15 vatrogasaca, pet vozila i dva kanadera, rekao nam je Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije
GAŠENJE U TIJEKU
Novi požar na Dinari, u gašenju angažirana i dva kanadera...
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Na visoravni Vrdovo na hrvatskoj strani Dinare izbio je požar trave i niskog raslinja. Gašenje je u tijeku, a MORH je objavio kako su angažirana i dva kanadera.
- Požar još nije pod kontrolom, na terenu je 15 vatrogasaca, pet vozila i dva kanadera. Gori trava i nisko raslinje i za sada ništa nije ugroženo - rekao je za 24sata Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije.
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