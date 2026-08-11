Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA BUDUĆNOST

Novi predsjednik Mađarske kritizirao Orbana: 'Ne možemo graditi državu na osveti...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Novi predsjednik Mađarske kritizirao Orbana: 'Ne možemo graditi državu na osveti...'
Foto: Bernadett Szabo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Novoizabrani mađarski predsjednik Andras Baka kazao je u svom nastupnom govoru u utorak u parlamentu kako je tijekom Orbanove vladavine 'jedna stranka osvojila državu' te da izgradnja nove budućnosti za zemlju traži pravdu i samokontrolu

Mađarski parlament u utorak je izabrao Andrasa Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za novog predsjednika zemlje, što je simboličan korak u nastojanju premijera Petera Magyara da demontira bastione moći bivšeg premijera Viktora Orbana.  Baka je izabran na uglavnom ceremonijalnu funkciju glasovima vladajuće stranke desnog centra Tisza, budući da članovi oporbene stranke Fidesz nisu sudjelovali u izboru.

U govoru nakon polaganja prisege, Baka je kritizirao prethodnu vladu, rekavši da je tijekom Orbanove vladavine "jedna stranka osvojila državu", grane vlasti nisu bile odvojene i da nije postojao funkcionalan sustav kontrole i ravnoteže.

Međutim, rekao je da zadatak izgradnje nove budućnosti za Mađarsku "zahtijeva i pravdu i samokontrolu" te je rekao da je uloga predsjednika predstavljati građane koji imaju različita mišljenja.

Toplinski val ne popušta Europa gori! Temperature ruše rekorde, nuklearke smanjuju proizvodnju, Dunav presušuje
Europa gori! Temperature ruše rekorde, nuklearke smanjuju proizvodnju, Dunav presušuje

„Postoji jedna stvar koju sigurno ne možemo učiniti, ne možemo graditi novu Mađarsku na osveti“, rekao je Baka.

Magyarova izborna pobjeda u travnju okončala je Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Obećao je vratiti demokratske standarde i pozvao ključne dužnosnike koje je imenovala ili izabrala Orbanova stranka da podnesu ostavke.

Smjena bivšeg predsjednika Tamasa Sulyoka bio je ključni cilj Magyara, koji ga je nazvao Orbanovom „lutkom“. Sulyok je prošli mjesec potpisao ustavni amandman koji je usvojio Tisza, a kojim je okončano njegovo vlastito predsjedništvo.

Stručnjak za ljudska prava Andras Baka izabran za novog mađarskog predsjednika
Andras Baka izabran za novog mađarskog predsjednika

Prema tom amandmanu, novi predsjednik će služiti dok ne stupi na snagu novi ustav ili maksimalno pet godina. Zastupnici oporbene stranke Fidesz nisu sudjelovali u glasanju jer su ranije tog dana u izjavi rekli da je Tisza „proizvoljno i nezakonito okončala“ Sulyokov mandat i optužili vladajuću stranku za „tiraniju“.

Fidesz je optužio mađarsku vladu za autoritarizam, što je Tisza porekla.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je Europska unija spremna „pružiti dodatnu pomoć” Kolumbiji, koju je pogodio snažan potres.
Muž pronašao snimke?! Seks afera u MUP-u dobila nastavak. Pokreću disciplinski postupak
ODNOSI U SLUŽBENOM AUTU?!

Muž pronašao snimke?! Seks afera u MUP-u dobila nastavak. Pokreću disciplinski postupak

Izvršenim provjerama utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je policijski službenik Policijske postaje Pleternica počinio težu povredu službene dužnosti te će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak, kažu u MUP-u
Lika se guši u otpadu, Plenković napao oporbu i tvrdi da je voda dobra. Oglasio se i Šincek
AFERA U LICI

Lika se guši u otpadu, Plenković napao oporbu i tvrdi da je voda dobra. Oglasio se i Šincek

Plenković je sazvao sastanak koalicije za 11 sati, a i Most će prije svog sastanka na konferenciji za medije predstaviti zaključke izvanredne sjednice Predsjedništva stranke i najaviti daljnje poteze povezane s aferom Lika.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026