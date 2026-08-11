Novi predsjednik Mađarske kritizirao Orbana: 'Ne možemo graditi državu na osveti...'

Mađarski parlament u utorak je izabrao Andrasa Baku, bivšeg predsjednika Vrhovnog suda, za novog predsjednika zemlje, što je simboličan korak u nastojanju premijera Petera Magyara da demontira bastione moći bivšeg premijera Viktora Orbana. Baka je izabran na uglavnom ceremonijalnu funkciju glasovima vladajuće stranke desnog centra Tisza, budući da članovi oporbene stranke Fidesz nisu sudjelovali u izboru.

U govoru nakon polaganja prisege, Baka je kritizirao prethodnu vladu, rekavši da je tijekom Orbanove vladavine "jedna stranka osvojila državu", grane vlasti nisu bile odvojene i da nije postojao funkcionalan sustav kontrole i ravnoteže.

Međutim, rekao je da zadatak izgradnje nove budućnosti za Mađarsku "zahtijeva i pravdu i samokontrolu" te je rekao da je uloga predsjednika predstavljati građane koji imaju različita mišljenja.

„Postoji jedna stvar koju sigurno ne možemo učiniti, ne možemo graditi novu Mađarsku na osveti“, rekao je Baka.

Magyarova izborna pobjeda u travnju okončala je Orbanovu 16-godišnju vladavinu. Obećao je vratiti demokratske standarde i pozvao ključne dužnosnike koje je imenovala ili izabrala Orbanova stranka da podnesu ostavke.

Smjena bivšeg predsjednika Tamasa Sulyoka bio je ključni cilj Magyara, koji ga je nazvao Orbanovom „lutkom“. Sulyok je prošli mjesec potpisao ustavni amandman koji je usvojio Tisza, a kojim je okončano njegovo vlastito predsjedništvo.

Prema tom amandmanu, novi predsjednik će služiti dok ne stupi na snagu novi ustav ili maksimalno pet godina. Zastupnici oporbene stranke Fidesz nisu sudjelovali u glasanju jer su ranije tog dana u izjavi rekli da je Tisza „proizvoljno i nezakonito okončala“ Sulyokov mandat i optužili vladajuću stranku za „tiraniju“.

Fidesz je optužio mađarsku vladu za autoritarizam, što je Tisza porekla.