Novi prijedlog za fotelje: Dvije pozicije pučanima i svi sretni?

Čelnici 28 zemalja članica na svom maratonskom summitu raspravljali su o prijedlogu po kojem bi novi predsjednik Europske komisije bio Nizozemac Frans Timmermans, a Europska pučka stranka (EPP) dobila bi dvije pozicije - na čelu Europskog vijeća i Europskog parlamenta, doznaje se iz diplomatskih izvora.

Po diplomatskim izvorima, predsjednica Europskog vijeća bila bi Bugarka Kristalina Georgieva, a predsjednik Europskog parlamenta Manfred Weber.

Dužnost visokog predstavnika za vanjsku i sigurnosnu politiku bila bi povjerena belgijskom premijeru, liberalu Charlesu Michelu, dok bi danska liberalka Margrethe Vestager preuzela dužnost prve potpredsjednice Komisije.

Europska komisija: Frans Timmermans (socijalisti)

Europsko vijeće: Kristalina Georgieva (pučani)

Europski parlament: Manfred Weber (pučani)

Visoki povjerenik za vanjsku i sigurnosnu politiku: Charles Michel (liberali)

Prva potpredsjednica Komisije: Margrethe Vestager (liberali)

Diplomati navode da je takav scenarij realan, ali da ništa još nije sigurno.

- Dogovor je na stolu i mogao bi proći. Ali, svaka dva sata na ovom summitu imamo nešto drugo, rekao je jedan diplomat.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.