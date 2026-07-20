Novi prijedlog zakona u turizmu izazvao veliku buru. Evo što se mijenja: To je ozbiljna prepreka!

Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače, govoreći o prijedlogu novog Zakona o ugostiteljstvu, za 24sata navodi da većina europskih zemalja uopće nema sustav kategorizacije privatnog smještaja.

- Kao jedan od mogućih novih uvjeta sve se češće spominje i etažiranje smještajne jedinice, iako ono trenutačno nije propisano važećim pravilnikom. Budući da velik broj apartmana u obiteljskim kućama nije etažiran, takav bi zahtjev predstavljao ozbiljnu prepreku nastavku poslovanja. Etažiranje nije samo jednokratan trošak. Ono za sobom povlači niz dodatnih administrativnih i financijskih obveza koje bi mali iznajmljivači morali snositi tijekom cijele godine, što smatramo neprihvatljivim. Dodatni je problem što mnoge stambene zgrade još uvijek nemaju provedeno etažiranje. Utakvim slučajevima iznajmljivač može ostati bez mogućnosti nastavka rada čak i ako prikupi potrebnu suglasnost 66 posto suvlasnika.

- Po našem mišljenju, sustav kategorizacije, koji je izvorno osmišljen kako bi gostima približio kvalitetu smještaja u vrijeme kada nije bilo interneta, danas je zastario i izgubio svoju svrhu. Kontrole legalnih iznajmljivača trebale bi biti tek povremene i ciljane, prvenstveno prema onima koji svojim poslovanjem narušavaju ugled hrvatskog turizma, što se lako može prepoznati po učestalim pritužbama i izrazito lošim recenzijama. Rad na crno potrebno je suzbijati sustavno i na više razina jer je riječ o složenom problemu koji se neće riješiti samo pojačanim inspekcijskim nadzorima ili dodatnim administrativnim opterećenjem legalnih iznajmljivača - navode.

'Tko ilegalno posluje nema od toga štete'

S druge strane, Lorena John, predsjednica Udruge iznajmljivača Istarske županije, podržava uvođenje jedinstvenog registracijskog broja za iznajmljivače te smatra da je riječ o važnom koraku u suzbijanju nekomercijalnog smještaja i ilegalnog iznajmljivanja.

- Oni koji legalno posluju nemaju od toga nikakvu štetu. Problem su upravo oni koji iznajmljuju preko raznih portala, ne plaćaju državi ni cent poreza i predstavljaju nelojalnu konkurenciju legalnim iznajmljivačima. Oni uvijek mogu ponuditi nižu cijenu jer sav zarađeni novac završava u njihovu džepu, a pitanje je gdje taj novac na kraju završi - navodi.

Ističe kako podržava svaku mjeru koja će pomoći državi u borbi protiv rada na crno.

- Iznajmljivanje na crno koristi isključivo onima koji se tako bogate, dok svi koji posluju legalno trpe štetu - kaže.

Prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je prošao prvo čitanje u Saboru 3. srpnja i upućen je predlagatelju na izradu Konačnog prijedloga.

- Želimo uvesti više reda na tržište kratkoročnog najma, zaštititi sve koji posluju zakonito i snažno odgovoriti na izazove neregistriranog pružanja usluga - poručuje ministar Glavina.