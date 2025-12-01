Novi problem za Airbus: Sad ih muči i kvaliteta panela za A320

Europski proizvođač zrakoplova Airbus potvrdio je u ponedjeljak da je otkriven "problem u kvaliteti" metalnih panela na modelu putničkog zrakoplova A320, istaknuvši da je situacija "pod kontrolom".

"Airbus potvrđuje da je otkrio problem s kvalitetom kod dobavljača ograničenog broja metalnih panela za zrakoplove A320", rekla je glasnogovornica kompanije za AFP.

Ime dobavljača nije navedeno.

"Airbus situaciji pristupa s velikim oprezom i pregledava sve zrakoplove na koje se potencijalno odnosi, znajući da će za tek dio njih morati poduzeti dodatne mjere", naglasila je.

"Utvrđen je izvor problema i stavljen pod kontrolu, a svi novi paneli ispunjavaju sve zahtjeve", naglasila je glasnogovornica.

Medijska izvješća o novim problemima nadovezala su se na prošlotjednu objavu Airbusa, nakon incidenta u Sjedinjenim Američkim Državama, da oko 6.000 njegovih zrakoplova modela A320 ne smije letjeti prije ažuriranja softvera.

U ponedjeljak koncern je objavio da ih je još prizemljeno manje od 100.

Dana 30. listopada zrakoplov A320 američkog avioprijevoznika JetBluea naglo je počeo gubiti visinu na letu iz meksičkog Cancuna prema američkom Newarku i piloti su morali sletjeti u Tampu na Floridi.

Utvrđen je problem pri kontroli zrakoplova zbog računalnog kvara koji je, kako je objašnjeno, izazvala solarna radijacija.

Airbusov putnički mlažnjak A320 proizvodi se od 1988. i trenutno je najpopularniji putnički zrakoplov na svijetu nakon što je u lipnju isporukama pretekao Boeingov 737, nakon tridesetak godina na vrhu ljestvice.

Od izlaska na tržište pa do kraja rujna ove godine Airbus je prodao 12.257 zrakoplova A320, dok je Boeing isporučio 12.254 modela 747, napominje AFP.