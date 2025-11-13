Obavijesti

GLAVOBOLJA ZA BRITANCE

Novi problemi za BBC? Stigla je optužba za još jednu montažu Trumpova govora iz 2022.

BBC se u ponedjeljak ispričao zbog dokumentarca Panorama s Trumpovim govorom u kojem su neprirodno spojena dva njegova dijela čime se stvorio dojam da američki predsjednik otvoreno poziva na nemire koji su se u siječnju 2021. dogodili na Kapitolu

Britanska javna radiotelevizija BBC je u četvrtak rekla da istražuje nove optužbe objavljene u novinama Telegraph vezane uz još jednu montažu govora američkog predsjednika Donalda Trumpa.

BBC se našao u najvećoj krizi u posljednjih nekoliko desetljeća. Generalni direktor i izvršna novinska urednica podnijeli su ostavke zbog kritika vezanih uz standarde i optužbi za pristranost, uključujući način na koji je montiran Trumpov govor u dokumentarnom filmu Panorama.

Trump je zaprijetio tužbom u vrijednosti od milijardu dolara protiv BBC-ja zbog tog filma.

Telegraph, koji je prvi pisao o tome, u četvrtak je objavio da su snimke istog govora selektivno montirane i u emisiji BBC-ja Newsnight u lipnju 2022., dvije godine prije sporne montaže u Panorami.

Novine su rekle da je montaža u Newsnightu slična onoj u dokumentarnom filmu.

"BBC se pridržava najviših uredničkih standarda", kazao je glasnogovornik javne radiotelevizije u odgovoru na najnovije izvješće Telegrapha.

"Ovo pitanje smo primili na znanje i trenutno ga istražujemo".

BBC se u ponedjeljak ispričao zbog dokumentarca Panorama s Trumpovim govorom u kojem su neprirodno spojena dva njegova dijela čime se stvorio dojam da američki predsjednik otvoreno poziva na nemire koji su se u siječnju 2021. dogodili na Kapitolu.

Njegovi su odvjetnici kazali da BBC mora povući svoj film do petka ili će se suočiti s tužbom za "minimalno" milijardu dolara.

Također, zatražili su da BBC objavi ispriku te Trumpu nadoknadi, kako su rekli, "ogromnu reputacijsku i financijsku štetu", prema pismu koje je vidio Reuters.

BBC je rekao da razmatra kako odgovoriti na nastalu situaciju.

