Novi problemi za Tomaševića u aferi od 40 milijuna eura. I sud potvrdio: Bilo je pogodovanja!

I Visoki upravni sud donio je presudu u kojoj je zaključio da je bilo pogodovanja u 40 milijuna eura vrijednoj nabavi uređaja za daljinsko očitanje vodomjera u Gradu Zagrebu. Ogroman je to političko-pravni udarac za gradonačelnika Tomislava Tomaševića jer je to financijski najveća afera otkad je preuzeo vlast u metropoli prije pet godina. Ako se doda PDV koji je Zagreb trebao platiti, riječ je o vrijednosti posla od 50 milijuna eura. A sve dolazi u trenutku u kojem se Tomaševiću sprema prvi štrajk zaposlenih u javnom prijevozu i komunalnim tvrtkama Zagrebačkog holdinga.