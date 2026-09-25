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Novi problemi za Tomaševića u aferi od 40 milijuna eura. I sud potvrdio: Bilo je pogodovanja!

Piše Ivan Pandžić,
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Novi problemi za Tomaševića u aferi od 40 milijuna eura. I sud potvrdio: Bilo je pogodovanja!
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Radi se o nabavi uređaja za daljinsko očitanje vodomjera. Uskok je također pri kraju s analizom dokaza, a presuda sad dokazuje njihove sumnje. Tomašević je potpisao odabir, a šef Vodoopskrbe dao ostavku

I Visoki upravni sud donio je presudu u kojoj je zaključio da je bilo pogodovanja u 40 milijuna eura vrijednoj nabavi uređaja za daljinsko očitanje vodomjera u Gradu Zagrebu. Ogroman je to političko-pravni udarac za gradonačelnika Tomislava Tomaševića jer je to financijski najveća afera otkad je preuzeo vlast u metropoli prije pet godina. Ako se doda PDV koji je Zagreb trebao platiti, riječ je o vrijednosti posla od 50 milijuna eura. A sve dolazi u trenutku u kojem se Tomaševiću sprema prvi štrajk zaposlenih u javnom prijevozu i komunalnim tvrtkama Zagrebačkog holdinga.

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