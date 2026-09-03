Novi program Ministarstva: Mladi liječnici mogu dobiti do i 40 bodova za specijalizaciju!

Program za mlade liječnike kojim se doktore medicine bez specijalizacije želi potaknuti na rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti stupio je na snagu u četvrtak, a osiguravat će stručnu podršku i dodatno usavršavanje te im omogućuje stjecanje bodova pri prijavi za specijalizaciju.

Program je namijenjen doktorima medicine koji su studij završili nakon 1. srpnja 2023. godine, imaju odobrenje Hrvatske liječničke komore za samostalan rad i nisu na specijalističkom usavršavanju, izvijestilo je Ministarstvo zdravstva.

Sudjelovanje je dobrovoljno, a liječnici će moći raditi u obiteljskoj medicini, hitnoj medicini ili javnom zdravstvu – domovima zdravlja, županijskim zavodima za hitnu medicinu i javno zdravstvo, Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Grada Zagreba te Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Program za pojedinog liječnika može trajati najviše 12 mjeseci.

Predviđeni su savjetovanje i stručna podrška, rasprave o kliničkim slučajevima iz prakse, radionice o poslovnim procesima i propisima u zdravstvenom sustavu te mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja.

Do 40 bodova za radno iskustvo

Program je povezan i s načinom prijema na specijalizaciju. Prema Pravilniku o standardima i načinu prijma specijalizanata, kontinuirani rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na radnom mjestu uključenom u Program vrednuje se s najviše 22 boda.

Boduje se i svaki sljedeći mjesec rada liječnika na razini primarne zdravstvene zaštite, neovisno o tome radi li i dalje u okviru Programa, a za radno iskustvo ukupno se može ostvariti najviše 40 bodova.

Nakon 12 mjeseci neprekidnog rada u Programu poslodavac liječnika može odlukom uputiti na specijalizaciju na primarnoj razini zdravstvene zaštite, u skladu s Pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine koji je na snazi od srpnja.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić istaknula je da su zadržavanje zdravstvenih radnika, njihov profesionalni razvoj i ravnomjernija dostupnost među prioritetima Ministarstva, pri čemu se poseban naglasak stavlja na liječnike na početku profesionalnog puta.

Program tamo gdje nedostaje liječnika

Lokacije na kojima će se Program provoditi određivat će se prema potrebama zdravstvenog sustava, odnosno prema nepopunjenim timovima i radnim mjestima.

Popis zdravstvenih ustanova i lokacija radnih mjesta uključenih u Program donosit će Upravno vijeće HZZO-a, a bit će objavljen na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva i HZZO-a te će se ažurirati najmanje jednom godišnje.

Sredstva za provedbu Programa osigurava HZZO, dok će njegovu provedbu zajednički pratiti Ministarstvo zdravstva i HZZO.

Program se nadovezuje na Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja za razdoblje od 2025. do 2029. godine, kojim je predviđeno raspisivanje 3714 specijalizacija za doktore medicine. Najviše ih je predviđeno iz obiteljske medicine - 600.

Ministarstvo navodi da je cilj novog modela povećati broj liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi, osobito na otocima te u brdsko-planinskim i slabije razvijenim područjima.