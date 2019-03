Novi protokol: I sumnja na nasilje mora se registrirati

Novi protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji znatno je detaljniji od važećeg i mogao bi donijeti pozitivne pomake u zaštiti žena i djece od nasilja, no hoće li se to i ostvariti, ovisit će o tome hoće li biti odlučnosti za njegovo provođenje, objavio je u utorak Večernji list prenoseći ocjene nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žena žrtava obiteljskog nasilja.

Udruge upozoravaju da i važeći protokol, star već 14 godina, sadrži niz dobrih rješenja, ali da ga se nadležne institucije nikada nisu do kraja držale.

Dapače, stvari su se u nekim segmentima i pogoršale. Primjerice, došlo je do prakse u kojoj policija, izbjegavajući arbitrirati, prekršajno prijavljuje i nasilnika i njegovu žrtvu, čega nekada nije bilo upozorava Sanja Sarnavka, predsjednica zaklade Solidarna. Ističe kako je dosljednu provedbu mjera propisanih protokolom nemoguće očekivati ako istodobno nisu utvrđene kazne za one koji su dužni provoditi protokol, a to ne čine.

Protokol je predvidio niz mjera koje nadležne institucije i osobe u tim institucijama obvezuju da reagiraju na obiteljsko nasilje, no nigdje se ne propisuje što će se, primjerice, dogoditi liječniku koji utvrdi ozljede žrtve nasilja, ali nasilje ne prijavi policiji, što je dužan raditi i po novom i po važećem protokolu. Sarnavka upozorava da važeći protokol policiju, primjerice, obvezuje da sačini plan sigurnosti za žrtvu nasilja, no tvrdi kako ona nikad do sada nije susrela žrtvu kojoj je plan sigurnosti doista i ponuđen.

Kako da povjerujemo da će svi ti ljudi sada provoditi nešto što do sada nisu provodili pita se ova aktivistica i preporučuje da se za one koji su dužni provoditi protokol, a ne provode ga, propišu jasne prekršajne kazne, piše Večernji list.

Sutkinja Lana Pete Kujundžić upozorava i da je protokol zanemario prevenciju koju, ističe, treba provoditi kroz obrazovne sadržaje i učenja djece vrtićke dobi o nenasilnom ponašanju, a potom kroz nastavne sadržaje osnovne i srednje škole.

- Obvezni predmeti o nasilju u obitelji trebali bi se provoditi i na fakultetima i to pogotovo: pravnom, medicinskom, stomatološkom, učiteljskom uz socijalni rad te rehabilitacijskom fakultetu - napisala je Pete Kujundžić kao primjedbu u javnom savjetovanju o protokolu koje je u tijeku, navodi Večernji list.