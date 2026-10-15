NOVI RADOVI Kreće sanacija obilaznice na zapadnom ulazu u Zagreb, trajat će 10 dana

Vozače koji autocestom A2 iz smjera Zaprešića putuju prema Zagrebu i čvoru Lučko idućih dana očekuju moguće gužve i dulja čekanja. Hrvatske autoceste (HAC) od subote, 17. listopada, do ponedjeljka, 26. listopada, kreću u sanaciju prijelaznih naprava na zapadnom mostu čvora Zagreb zapad, na spoju autoceste A2 s autocestom A3 u smjeru Lučkog i Lipovca.

Tijekom radova svi krakovi čvora Zagreb zapad ostat će otvoreni za promet, no vozači će se morati prilagoditi privremenoj regulaciji koja će se provoditi u tri faze.

U prve dvije faze promet s autoceste A2 iz smjera Zaprešića prema autocesti A3 odvijat će se samo jednom prometnom trakom preko nadvožnjaka, dok će se servisnom trakom prometovati bez promjena.

U trećoj fazi, koja će se provoditi noću i u razdobljima slabijeg prometa, nadvožnjak će biti potpuno zatvoren. Sav promet s autoceste A2 tada će se preusmjeravati na izdvojeni servisni kolnik.

Nakon prolaska zone radova vozačima će i dalje biti omogućen ulazak s autoceste A2 na autocestu A3 u smjeru Lipovca, preko čvora Lučko, i to kroz dvije prometne trake. Na kolniku autoceste A2 u smjeru Zaprešića neće biti radova ni prometnih ograničenja.

Iz HAC-a upozoravaju da se zbog suženja kolnika na samo jednu prometnu traku očekuju dulje kolone i zastoji, osobito u vrijeme prometnih špica. Vozačima koji svakodnevno putuju ovom dionicom prema Zagrebu i čvoru Lučko savjetuju da unaprijed planiraju putovanje, računaju na dodatno vrijeme za vožnju te, ako im mogućnosti dopuštaju, odaberu alternativne pravce.