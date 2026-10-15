Obavijesti

News

Komentari 0
SPREMITE SE NA GUŽVE

NOVI RADOVI Kreće sanacija obilaznice na zapadnom ulazu u Zagreb, trajat će 10 dana

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
NOVI RADOVI Kreće sanacija obilaznice na zapadnom ulazu u Zagreb, trajat će 10 dana
Zagreb: Pojačan promet u smjeru mora | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Iz HAC-a upozoravaju da se zbog suženja kolnika na samo jednu prometnu traku očekuju dulje kolone i zastoji, osobito u vrijeme prometnih špica

Vozače koji autocestom A2 iz smjera Zaprešića putuju prema Zagrebu i čvoru Lučko idućih dana očekuju moguće gužve i dulja čekanja. Hrvatske autoceste (HAC) od subote, 17. listopada, do ponedjeljka, 26. listopada, kreću u sanaciju prijelaznih naprava na zapadnom mostu čvora Zagreb zapad, na spoju autoceste A2 s autocestom A3 u smjeru Lučkog i Lipovca.

Tijekom radova svi krakovi čvora Zagreb zapad ostat će otvoreni za promet, no vozači će se morati prilagoditi privremenoj regulaciji koja će se provoditi u tri faze.

U prve dvije faze promet s autoceste A2 iz smjera Zaprešića prema autocesti A3 odvijat će se samo jednom prometnom trakom preko nadvožnjaka, dok će se servisnom trakom prometovati bez promjena.

U trećoj fazi, koja će se provoditi noću i u razdobljima slabijeg prometa, nadvožnjak će biti potpuno zatvoren. Sav promet s autoceste A2 tada će se preusmjeravati na izdvojeni servisni kolnik.

Nakon prolaska zone radova vozačima će i dalje biti omogućen ulazak s autoceste A2 na autocestu A3 u smjeru Lipovca, preko čvora Lučko, i to kroz dvije prometne trake. Na kolniku autoceste A2 u smjeru Zaprešića neće biti radova ni prometnih ograničenja.

Iz HAC-a upozoravaju da se zbog suženja kolnika na samo jednu prometnu traku očekuju dulje kolone i zastoji, osobito u vrijeme prometnih špica. Vozačima koji svakodnevno putuju ovom dionicom prema Zagrebu i čvoru Lučko savjetuju da unaprijed planiraju putovanje, računaju na dodatno vrijeme za vožnju te, ako im mogućnosti dopuštaju, odaberu alternativne pravce.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'
VAPAJ OBOLJELIH VUKOVARKI

Vukovar ostao bez jedinog kirurškog onkologa: 'Žena je čekala četiri mjeseca operaciju'

'Bolnica ne želi dati dr. Begoviću da radi, a sve na štetu nas pacijentica', kažu nam pacijentice. Evo što su nam rekli iz Uprave i kirurg dr. Begović.
Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'
MISTERIOZNI NESTANAK

Dalmatinac kupio sinu stan u Zagrebu. Ručali su, a onda je sin nestao! 'Šokirao me jedan trag'

'On je inače povučen dečko, nije mi spominjao prijatelje koje bih mogao nazvati, ali je i naivan na što sam ga uvijek upozoravao, tako da postoji velika mogućnost da su ga vrbovali u nekoj sekti', govori očajni otac
STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!
U MJESTU KULA

STRAŠNO Autom je naletjela na dvoje djece kraj Pleternice!

Kako je objavila PU požeško-slavonska, sve se odvilo u Ulici Stjepana Radića kod kućnog broja 19 u mjestu Kula. Očevid je u tijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026