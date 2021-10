Bez Covid potvrde više nema ulazaka u zdravstvene i socijalne ustanove, kako za pacijente, njihovu pratnju, posjetitelje, tako od ponedjeljka i za sve zaposlenike. Apsolutno svi koji ulaze u bolnički krug, moraju je imati.

Oni koji nisu preboljeli Covid ili se cijepili, moraju se testirati i predočiti negativan test. Hitni pacijenti i oni koji dolaze na nerizične preglede, poput radiološke dijagnostike, prolaze dosadašnje mjere zaštite te za njih potvrde nisu obavezne. Za primarnu zdravstvenu zaštitu, dakle u domovima zdravlja, također.

Izuzetak su i djeca do 12 godina koja dolaze kao pratnja ili u posjetu. Djelatnici koji se ne žele testirati, neće moći ni raditi. To će se voditi kao neopravdani izostanak, što znači da za taj dan neće biti plaćeni. Testiranje, koje su dužni obavljati dva puta tjedno, ne moraju plaćati iz svog džepa, već im to plaća država.

U zdravstvenim ustanovama brzo testiranje zaposlenika će biti omogućeno na ulazu pola sata prije radnog vremena, a s čime su krenuli već u nedjelju kako bi u ponedjeljak oni bez potvrde mogli na posao. U ustanovama za socijalnu skrb, koji u svom timu nemaju medicinsko osoblje, testiranje će biti dostupno na lokacijama u njihovoj okolini.