Novi ruski dronovi lete i do 500 km/h: 'Ne znamo što bismo s njima. Masovno ih proizvode'

Ukrajina pokušava razviti novu generaciju dronova-presretača kako bi zaustavila ruske jurišne bespilotne letjelice na mlazni pogon, no prvi testovi nisu prošli prema planu. Mnogi ukrajinski presretači teško su se kontrolirali pri brzinama većim od 400 kilometara na sat, a neki su se tijekom testiranja srušili u okolna polja, doznaje Reuters od izvora upoznatih s vježbom.

The civilian death toll from the Russian Geran-4 jet-drone strike on an ammunition depot in Kyiv Oblast, and it's subsequent secondary detonations, has risen to 27, with 42 others injured.



381 people, including 59 children, have been evacuated from the area. Around 50… pic.twitter.com/6hMgcjrpwU — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) August 29, 2026

Situacija pokazuje s kakvim se izazovom Kijev suočava uoči još jedne zime. Ukrajina istodobno nema dovoljno zapadnih sustava protuzračne obrane za borbu protiv ruskih balističkih projektila, dok traži način kako zaustaviti nove, brže i snažnije ruske dronove. Podaci ukrajinske vojske pokazuju da je Rusija tijekom tri ljetna mjeseca čak šest puta povećala upotrebu mlaznih dronova. Jedan od ukrajinskih visokih zapovjednika, Maksim Žorin, zamjenik zapovjednika 3. armijskog korpusa, upozorio je da je Rusija preuzela inicijativu u tom segmentu.

- Kod mlaznih dronova opet smo potpuno izgubili inicijativu, to je činjenica. Rusi su pokrenuli masovnu proizvodnju i koriste mlazne Šahede, a mi zapravo ne znamo što bismo s njima - objavio je Žorin na Telegramu.

Jurij Čerevašenko, zamjenik zapovjednika ukrajinskih zračnih snaga, priznao je da razvoj brzih presretača predstavlja velik izazov, ali tvrdi da je Ukrajina blizu uvođenja novih, jeftinijih sustava koji bi se mogli proizvoditi u velikim količinama.

Impact of a Russian jet-powered "Geran-4" on the ATB warehouse complex in the village of Pohreby, Kyiv Oblast. pic.twitter.com/aYvZMJeAc8 — Drone Wars (@Drone_Wars_) September 1, 2026

- Uvjeren sam da bismo uskoro mogli imati cijelu klasu oružja koja će biti učinkovita protiv mlaznih bespilotnih letjelica, rekao je.

Rusija je na ukrajinsko poboljšanje obrane odgovorila povećanjem brzine svojih dronova. Ukrajinska vojna obavještajna služba procjenjuje da Moskva sada proizvodi oko 3000 mlaznih dronova mjesečno. Podaci pokazuju koliko je brzo njihov broj porastao. Rusija je u lipnju lansirala oko 450 dronova koji su letjeli između 240 i 500 km/h, dok je u kolovozu taj broj dosegnuo oko 2850. Za usporedbu, klasični Šahedi uglavnom lete brzinom manjom od 200 km/h. Kijev i okolna regija među najčešćim su metama ruskih napada, a na njih otpada gotovo petina svih lansiranih dronova. Velik pritisak trpi i Odesa, važna ukrajinska crnomorska luka.

Čerevašenko upozorava da će se broj mlaznih dronova u napadima vjerojatno i dalje povećavati. U nekim napadima njihov udio već premašuje 70 posto. Problem nije samo u brzini.

- Glavna opasnost kod ovih dronova je to što su vođeni: to znači da operater može mijenjati njihovu rutu i visinu leta, objasnio je Čerevašenko.

Ukrajinski dužnosnici i vojni analitičari smatraju da je dron koji je prošlog tjedna precizno pogodio sjedište ukrajinske sigurnosne službe SBU, ciljajući ured njezina šefa, mogao biti ručno vođen. Samuel Bendett iz Centra za novu američku sigurnost opisao je rat dronovima kao neprestanu borbu "mača protiv štita".

A Russian drone hit Ukraine's SBU headquarters in Kyiv, Zelensky says. pic.twitter.com/ZevaXpLbEV — Open Source Intel (@Osint613) September 4, 2026

- Trenutna ruska prednost s vremenom će se istopiti pred ukrajinskim protumjerama u obliku brzih i jeftinih presretača koji mogu loviti mlazne dronove, rekao je.

Ukrajina je nakon početka velikih ruskih napada razvila relativno jeftine dronove-presretače, koji u pravilu koštaju manje od 2000 dolara. Oni su se pokazali vrlo učinkovitima protiv sporijih Šaheda. No, protiv novih mlaznih dronova više nisu dovoljno brzi.

Borys Dolyna, zapovjednik jedne ukrajinske postrojbe dronova-presretača, kaže da je neke mlazne letjelice moguće pogoditi kada uspore tijekom manevriranja. No, upozorava da Rusija već razvija sustave koji mogu detektirati objekte u blizini i automatski ubrzati dron. Ukrajina trenutačno ima više od 1000 obučenih posada za upravljanje dronovima-presretačima, dok se proizvođači utrkuju u razvoju novih, bržih modela. Neki od njih imaju i vlastiti mlazni pogon.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da više od 60 ukrajinskih tvrtki radi na rješenjima za presretanje ruskih mlaznih dronova. Ipak, samo je nekolicina zasad pokazala konkretne rezultate. Jedan izvor iz ukrajinske industrije dronova rekao je da su neki prototipovi preveliki i prespori za stvarnu borbu. Kod presretanja letjelica koje lete stotinama kilometara na sat, prilika za pogodak traje vrlo kratko. Upravo je to pokazalo i srpanjsko testiranje nove generacije presretača. Mnogi dronovi nisu se mogli učinkovito kontrolirati pri velikim brzinama, dok su se neki srušili prije nego što su uopće mogli pokazati svoje mogućnosti. Ukrajina sada pokušava što brže pronaći rješenje jer se tehnološka utrka s Rusijom nastavlja, a Moskva istodobno povećava proizvodnju i brzinu svojih napadačkih dronova.