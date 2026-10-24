Rusija je tijekom noći lansirala 126 dronova, među kojima 61 na mlazni pogon. Ukrajinska protuzračna obrana tvrdi da je neutralizirala njih 101. U napadima su stradala i djeca
Novi ruski napad dronovima na Ukrajinu! Četvero mrtvih i 78 ozlijeđenih, stradala i djeca
Najmanje četiri osobe su poginule, a 78 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima diljem Ukrajine tijekom protekla 24 sata, objavio je u subotu Kyiv Independent, pozivajući se na ukrajinske lokalne vlasti. Ruske snage nastavile su napade i u ranim jutarnjim satima, kada je dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. U napadu na četvrt Obolon u ukrajinskoj prijestolnici ozlijeđene su dvije osobe, a nakon udara izbio je požar. Informaciju je potvrdila kijevska gradska vojna uprava.
⚡️🇷🇺🇺🇦 Les attaques s'intensifient : Kiev a perdu toutes ses propres sources de production d'électricité, déclare Klitschko Les attaques russes sur l’infrastructure énergétique ukrainienne se sont intensifiées ces dernières semaines, et le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que la capitale avait perdu toutes ses sources propres de production d’électricité. La ville dépend désormais entièrement du système énergétique unifié national. ⭕️ Les trois grandes centrales hors service Selon des informations publiées par Ekonomichna Pravda et relayées par le Kyiv Post, les trois principales centrales de cogénération de Kiev — CHP-4 (Darnytsia), CHP-5 et CHP-6 — ne produisent plus d’électricité après les frappes de mi-octobre 2026. Ces installations, qui pouvaient fournir jusqu’à environ 1,3 GW, constituaient la base de la production locale de la capitale. Klitschko a confirmé cette situation en indiquant que Kiev avait perdu l’ensemble de sa « génération propre » et dépendait désormais exclusivement du réseau national (Ukrenergo). Le maire a également précisé que les deux plus grandes centrales municipales (CHP-5 et CHP-6) avaient subi près de 50 frappes de missiles et de drones depuis le début de 2026, un chiffre nettement supérieur à celui des années précédentes (19 en 2025, aucune en 2024, 7 en 2023 et 12 en 2022). ⭕️ Une dépendance totale au réseau national La consommation électrique de Kiev peut atteindre environ 1,7 à 2 GW en période de pointe hivernale. Sans production locale significative, la ville doit s’appuyer sur l’électricité acheminée depuis d’autres régions du pays, notamment les centrales nucléaires encore en fonctionnement. Cette dépendance rend Kiev particulièrement vulnérable aux dommages subis par les lignes et postes de transformation du « anneau énergétique » de la capitale. Des sources de secours existent : la municipalité indique avoir préparé près de 700 générateurs pour les installations de chaleur et d’eau, une soixantaine de chaudières mobiles, trois centrales diesel et des équipements pour les hôpitaux et les écoles. Ces moyens permettent de maintenir les services essentiels, mais ne compensent pas la perte des grandes centrales. Klitschko a reconnu la gravité de la situation tout en défendant les préparatifs municipaux, tout en pointant du doigt des blocages de financements et le manque de protection des installations énergétiques. Des critiques existent également sur le rythme de mise en place de capacités de production décentralisées. ⭕️ Une situation fragile à l’approche de l’hiver La perte des principales sources de production locales ne signifie pas un blackout permanent et total à Kiev, mais elle marque une rupture importante : la ville n’a plus de capacité de génération significative en propre et dépend entièrement du bon fonctionnement du réseau national et des capacités de transport. La durée et la sévérité des coupures cet hiver dépendront des réparations, de l’intensité des nouvelles attaques et des conditions météorologiques. 🎥 Sur les images, la centrale thermique de Darnitsa, détruite au début de l'année à Kiev.— X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 23, 2026
Jedan od najtežih napada dogodio se u petak u Černihivu na sjeveru zemlje. Ruske snage pogodile su grad, pri čemu je poginuo muškarac, a najmanje 25 osoba je ozlijeđeno. Zračna uzbuna oglašena je oko 13.40 sati zbog opasnosti od raketnog napada. Nekoliko minuta poslije ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da se prema gradu kreću dronovi i krstareći projektil tipa Banderol. Prema gradskim vlastima, pogođena su dva privatna poduzeća.
Ruski napadi odnijeli su živote i u Donjeckoj oblasti. U Kramatorsku je granatirano stambeno područje, pri čemu je jedna osoba poginula, a šest ih je ozlijeđeno, uključujući troje djece. U obližnjem Slovjansku poginula je 62-godišnja žena, dok su još četiri osobe ozlijeđene.
U gradu Dnipru jedna je osoba poginula, a osam ih je ozlijeđeno. Još troje ljudi ranjeno je u napadima na području zajednice Pidhorodne, izvijestile su regionalne vlasti.
Napadi nisu zaobišli ni Žitomir, gdje je u udaru ruskog drona ozlijeđeno devet osoba, među kojima dvoje djece. U Harkivskoj oblasti ozlijeđeno je sedmero ljudi, uključujući 12-godišnju djevojčicu i 13-godišnjeg dječaka. Oštećene su ili uništene stambene kuće, poslovni objekti i benzinske postaje.
U Hersonskoj oblasti šest osoba ozlijeđeno je u napadima na stambena područja, a u Odeskoj oblasti troje ljudi. Ruske snage ondje su gađale rekreacijski objekt, upravnu zgradu i skladište.
U Sumskoj oblasti zabilježeno je čak 40 ruskih napada na 25 naselja. Ozlijeđeno je pet osoba, a zračna uzbuna trajala je ukupno više od 18 sati.
Kako piše Kyiv Independent, ruska vojska tijekom noći lansirala je ukupno 126 bespilotnih letjelica, od kojih je čak 61 bila opremljena mlaznim pogonom. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je uspjelo neutralizirati 101 dron, uključujući 50 onih na mlazni pogon.
Rusija je tijekom ove godine povećala proizvodnju takvih bespilotnih letjelica, koje je znatno teže presresti od klasičnih dronova s propelerima. Ukrajinska protuzračna obrana nastoji prilagoditi sustave obrane novim prijetnjama, a prema dostupnim podacima posljednjih je tjedana poboljšala učinkovitost njihova presretanja.
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