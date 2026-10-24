Novi ruski napad dronovima na Ukrajinu! Četvero mrtvih i 78 ozlijeđenih, stradala i djeca

⚡️🇷🇺🇺🇦 Les attaques s'intensifient : Kiev a perdu toutes ses propres sources de production d'électricité, déclare Klitschko Les attaques russes sur l’infrastructure énergétique ukrainienne se sont intensifiées ces dernières semaines, et le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré que la capitale avait perdu toutes ses sources propres de production d’électricité. La ville dépend désormais entièrement du système énergétique unifié national. ⭕️ Les trois grandes centrales hors service Selon des informations publiées par Ekonomichna Pravda et relayées par le Kyiv Post, les trois principales centrales de cogénération de Kiev — CHP-4 (Darnytsia), CHP-5 et CHP-6 — ne produisent plus d’électricité après les frappes de mi-octobre 2026. Ces installations, qui pouvaient fournir jusqu’à environ 1,3 GW, constituaient la base de la production locale de la capitale. Klitschko a confirmé cette situation en indiquant que Kiev avait perdu l’ensemble de sa « génération propre » et dépendait désormais exclusivement du réseau national (Ukrenergo). Le maire a également précisé que les deux plus grandes centrales municipales (CHP-5 et CHP-6) avaient subi près de 50 frappes de missiles et de drones depuis le début de 2026, un chiffre nettement supérieur à celui des années précédentes (19 en 2025, aucune en 2024, 7 en 2023 et 12 en 2022). ⭕️ Une dépendance totale au réseau national La consommation électrique de Kiev peut atteindre environ 1,7 à 2 GW en période de pointe hivernale. Sans production locale significative, la ville doit s’appuyer sur l’électricité acheminée depuis d’autres régions du pays, notamment les centrales nucléaires encore en fonctionnement. Cette dépendance rend Kiev particulièrement vulnérable aux dommages subis par les lignes et postes de transformation du « anneau énergétique » de la capitale. Des sources de secours existent : la municipalité indique avoir préparé près de 700 générateurs pour les installations de chaleur et d’eau, une soixantaine de chaudières mobiles, trois centrales diesel et des équipements pour les hôpitaux et les écoles. Ces moyens permettent de maintenir les services essentiels, mais ne compensent pas la perte des grandes centrales. Klitschko a reconnu la gravité de la situation tout en défendant les préparatifs municipaux, tout en pointant du doigt des blocages de financements et le manque de protection des installations énergétiques. Des critiques existent également sur le rythme de mise en place de capacités de production décentralisées. ⭕️ Une situation fragile à l’approche de l’hiver La perte des principales sources de production locales ne signifie pas un blackout permanent et total à Kiev, mais elle marque une rupture importante : la ville n’a plus de capacité de génération significative en propre et dépend entièrement du bon fonctionnement du réseau national et des capacités de transport. La durée et la sévérité des coupures cet hiver dépendront des réparations, de l’intensité des nouvelles attaques et des conditions météorologiques. 🎥 Sur les images, la centrale thermique de Darnitsa, détruite au début de l'année à Kiev.