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KRVAVA NOĆ

Novi ruski napad dronovima na Ukrajinu! Četvero mrtvih i 78 ozlijeđenih, stradala i djeca

Piše 24sata,
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Novi ruski napad dronovima na Ukrajinu! Četvero mrtvih i 78 ozlijeđenih, stradala i djeca
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Rusija je tijekom noći lansirala 126 dronova, među kojima 61 na mlazni pogon. Ukrajinska protuzračna obrana tvrdi da je neutralizirala njih 101. U napadima su stradala i djeca

Najmanje četiri osobe su poginule, a 78 ih je ozlijeđeno u ruskim napadima diljem Ukrajine tijekom protekla 24 sata, objavio je u subotu Kyiv Independent, pozivajući se na ukrajinske lokalne vlasti. Ruske snage nastavile su napade i u ranim jutarnjim satima, kada je dron pogodio stambenu zgradu u Kijevu. U napadu na četvrt Obolon u ukrajinskoj prijestolnici ozlijeđene su dvije osobe, a nakon udara izbio je požar. Informaciju je potvrdila kijevska gradska vojna uprava.

Jedan od najtežih napada dogodio se u petak u Černihivu na sjeveru zemlje. Ruske snage pogodile su grad, pri čemu je poginuo muškarac, a najmanje 25 osoba je ozlijeđeno. Zračna uzbuna oglašena je oko 13.40 sati zbog opasnosti od raketnog napada. Nekoliko minuta poslije ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je da se prema gradu kreću dronovi i krstareći projektil tipa Banderol. Prema gradskim vlastima, pogođena su dva privatna poduzeća.

Ruski napadi odnijeli su živote i u Donjeckoj oblasti. U Kramatorsku je granatirano stambeno područje, pri čemu je jedna osoba poginula, a šest ih je ozlijeđeno, uključujući troje djece. U obližnjem Slovjansku poginula je 62-godišnja žena, dok su još četiri osobe ozlijeđene.

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U gradu Dnipru jedna je osoba poginula, a osam ih je ozlijeđeno. Još troje ljudi ranjeno je u napadima na području zajednice Pidhorodne, izvijestile su regionalne vlasti.

Napadi nisu zaobišli ni Žitomir, gdje je u udaru ruskog drona ozlijeđeno devet osoba, među kojima dvoje djece. U Harkivskoj oblasti ozlijeđeno je sedmero ljudi, uključujući 12-godišnju djevojčicu i 13-godišnjeg dječaka. Oštećene su ili uništene stambene kuće, poslovni objekti i benzinske postaje.

U Hersonskoj oblasti šest osoba ozlijeđeno je u napadima na stambena područja, a u Odeskoj oblasti troje ljudi. Ruske snage ondje su gađale rekreacijski objekt, upravnu zgradu i skladište.

U Sumskoj oblasti zabilježeno je čak 40 ruskih napada na 25 naselja. Ozlijeđeno je pet osoba, a zračna uzbuna trajala je ukupno više od 18 sati.

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Kako piše Kyiv Independent, ruska vojska tijekom noći lansirala je ukupno 126 bespilotnih letjelica, od kojih je čak 61 bila opremljena mlaznim pogonom. Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da je uspjelo neutralizirati 101 dron, uključujući 50 onih na mlazni pogon.

Rusija je tijekom ove godine povećala proizvodnju takvih bespilotnih letjelica, koje je znatno teže presresti od klasičnih dronova s propelerima. Ukrajinska protuzračna obrana nastoji prilagoditi sustave obrane novim prijetnjama, a prema dostupnim podacima posljednjih je tjedana poboljšala učinkovitost njihova presretanja.

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