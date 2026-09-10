Novi šef Inspektorata: 'Samo 50 inspektora je za cijelu Hrvatsku ...Nesporno je da ima propusta'

Novi glavni državni inspektor Tonči Glavinić najavio je da će među prvim zadacima nakon preuzimanja dužnosti biti analiza dosadašnjeg postupanja u slučajevima odlaganja otpada. Govoreći za središnji Dnevnik HTV-a, istaknuo je kako problemi u sustavu kontrole, nedostatak inspektora i nedovoljna koordinacija institucija zahtijevaju promjene. Glavinić je kazao kako želi najprije detaljno analizirati slučajeve koji se odnose na odlaganje otpada i način na koji su nadležne službe dosad postupale.

- Ono što prvo mislim poduzeti kad sjednem s kolegama u Državnom inspektoratu jest da pristupimo analizama kada su u pitanju teme odlaganja otpada i analiziramo sva dosadašnja postupanja. Kada dobijemo rezultate tih analiza, vidjet ćemo treba li nešto mijenjati. Sve rezultate nastojat ćemo i javno iskomunicirati - rekao je Glavinić.

Jedno od pitanja koje se otvorilo u posljednje vrijeme jest kako je moguće da su pojedine tvrtke koje su ilegalno skladištile otpad istodobno dobivale dozvole za gospodarenje otpadom. Glavinić pritom ističe da su za izdavanje dozvola nadležne različite institucije, ovisno o tome o kakvoj je vrsti otpada riječ.

- Tu bih u prvom redu razjasnio dvije stvari. Imamo jedinice lokalne samouprave, odnosno županije, koje izdaju dozvole za neopasni otpad, a u drugom redu imamo resorno ministarstvo, Ministarstvo zaštite okoliša, koje izdaje dozvole za opasni otpad - pojasnio je.

Uloga Državnog inspektorata u takvim slučajevima jest kontrolirati posluju li tvrtke u skladu s dozvolama koje su im izdane.

- U tom dijelu nadležnost Državnog inspektorata, kada je riječ o inspekciji zaštite okoliša, jest provjeriti obavljaju li poslovni subjekti svoju djelatnost sukladno izdanoj dozvoli. Ako se utvrdi da postoje određene nepravilnosti, potrebno je postupiti sukladno Zakonu o Državnom inspektoratu i ostalim zakonima kojima se propisuje odlaganje otpada - rekao je Glavinić.

Posebno pitanje je kako je moguće da je oko 1700 kamiona s otpadom ušlo u Hrvatsku, a da problem nije pravodobno uočen. Novi glavni državni inspektor smatra da je jasno da je u sustavu bilo propusta, no tek treba utvrditi gdje su se oni dogodili.

- Kad je riječ o tolikoj količini otpada, neosporno je da negdje imamo određene propuste. Treba vidjeti u kojem smjeru oni idu i poduzeti određene radnje kako se više ne bismo doveli u ovakvu situaciju. Moramo već u ranim fazama ojačati sustav kontrole - kazao je.

Za učinkovitiji nadzor, smatra, potrebno je bolje povezati institucije koje sudjeluju u kontroli i postupcima vezanim uz otpad. Problem je posebno izražen kada se nadležnosti preklapaju između više resora.

- Koordinacija je jako bitna ako je više resora nadležno. U narednim danima zasigurno ću razgovarati s ostalim resorima koji su na ovakvim temama, poput odlaganja otpada, itekako bitni kako bismo zajedno djelovali i naposljetku unaprijedili cijeli sustav - rekao je Glavinić.

Govorio je i o najavljenoj centralizaciji, za koju smatra da bi mogla olakšati provođenje kontrola. Dodao je kako je već razgovarao s kolegama u Državnom inspektoratu o aktualnom slučaju u Gospiću.

- Zasigurno vjerujem da će centralizacija to olakšati. Kad pričamo o samom otpadu i velikoj količini otpada, u ovih nekoliko sati otkad sam imenovan već sam razgovarao s kolegama u Državnom inspektoratu. Mogu potvrditi da je Inspekcija zaštite okoliša postupala u slučaju Gospića kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere - naveo je.

Slučaj otpada u Gospiću posljednjih je dana izazvao brojne reakcije, nakon što je objavljeno da bi dio otpada trebao biti zbrinut u cementarama, čemu se protive u pojedinim dijelovima Hrvatske, među ostalim u Istri i Slavoniji.

No, uz bolju koordinaciju i promjene u načinu kontrole, Glavinić kao jedan od ključnih problema izdvaja i nedostatak ljudi.

'Samo 50-ak inspektora za cijelu Hrvatsku'

Zasigurno treba raditi na jačanju kapaciteta samog Državnog inspektorata. Bez ljudi, naravno, nema ni provođenja inspekcijskih nadzora. Imamo samo 50-ak inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske, to nije dovoljno. Treba vidjeti i treba li u Zakonu o Državnom inspektoratu napraviti određene izmjene - rekao je.

Prema njegovim riječima, potrebno je analizirati postojeći sustav i zakonski okvir te vidjeti gdje su potrebne izmjene kako bi inspektori mogli učinkovitije provoditi nadzore.

Jedan od načina za povećanje učinkovitosti vidi i u većoj digitalizaciji inspekcijskog sustava. Tehnologija bi, smatra, mogla pomoći inspektorima da probleme uoče ranije, ali i da brže reagiraju.

- Potrebno je digitalizirati cijeli sustav, što će pomoći inspektorima u provođenju inspekcijskih postupaka. Dolazim iz resora Ministarstva prostornog uređenja, gdje smo već radili na modulu inspekcije koji će pomoću satelitskih snimki na vrijeme signalizirati gdje je započela nezakonita gradnja - kazao je.

Takav model, smatra Glavinić, ne bi trebao ostati ograničen samo na građevinsku inspekciju. Tehnologiju bi trebalo iskoristiti i u drugim područjima u kojima može pomoći inspektorima.

- Volio bih to primijeniti i na ostale inspekcije, odnosno na onih 16 inspekcija koje se nalaze u Ministarstvu prostornog uređenja, tamo gdje za to ima potrebe. A zaštita okoliša je, mislim, tu u prvom redu - zaključio je.