POVRATAK NA MJESEC

Novi šef NASA-e: Američki Senat potvrdio milijardera Isaacmana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Jonathan Ernst

Privatni astronaut i bivši suradnik Elona Muska preuzima vodstvo svemirske agencije uz poruku da SAD mora preteći Kinu u utrci za Mjesec

Američki Senat u srijedu je potvrdio milijardera, privatnog astronauta Jareda Isaacmana kao administratora NASA-e, čime je ovaj zagovornik misija na Mars i bivši suradnik šefa SpaceX-a Elona Muska postao 15. čelnik svemirske agencije.

Glasanje za Isaacmana, kojeg je Trump uklonio i potom ponovno imenovao kao administratora NASA-e ove godine, prošlo je rezultatom 67-30, dva tjedna nakon što je rekao senatorima u svome drugom saslušanju da NASA mora uhvatiti korak i ovo desetljeće preteći Kinu u povratku na Mjesec.

Vršitelj dužnosti čelnika NASA-e Sean Duffy, koji također vodi američko ministarstvo prometa, čestitao je Isaacmanu na X-u, poželjevši mu "uspjeh na početku mandata i u predvođenju NASA-e u povratku na Mjesec 2028. godine i pretjecanju Kine."

