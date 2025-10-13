Frane Staničić danas preuzima presjedanje Ustavnim sudom, a izabran je na sjednici na kojoj je petero sudaca napustilo sastanak
Novi šef Ustavnog suda primit će mađarsko odlikovanje: 'Ne vidim ništa sporno u tome'
Ustavni sudac Frane Staničić danas će i službeno postati predsjednikom Ustavnog suda. Naslijedit će Miroslava Šeparovića koji je na čelu bio devet godina.
Osim što će postati šef Ustavnog suda, Staničić će ovog tjedna primiti i mađarsko odlikovanje, doznaje Jutarnji list. Staničić je u razgovoru za N1 prokomentirao to.
- To je zbog dugogodišnje znanstvene suradnje - rekao je i dodao:
- Ne vidim što je kontroverzno u nagrađivanju nečijeg znanstvenog rada i postignuća koji su postignuti u znanstvenoj suradnji s kolegama iz osam država. Ja sam uvijek profesor, to je nagrada za moja postignuća u zadnjih pet godina i ne vidim ništa sporno u tome.
Podsjetimo, petero sudaca Ustavnog suda napustilo je sjednicu prije početka glasovanja o novom šefu Ustavnog suda i zamjeniku krajem rujna. Tajnim glasovanjem osmero sudaca izabralo je Franu Staničića, kojemu četverogodišnji mandat počinje 13. listopada 2025., dan nakon isteka mandata aktualnog čelnika Suda Miroslava Šeparovića.
