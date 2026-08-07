Novi slučaj u Osijeku: U parku pronašli teško ozlijeđenog čovjeka, prevezen je u bolnicu

Operativno-komunikacijski centar dojavu je zaprimio u 14.27 sati. Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek radi pružanja liječničke pomoći, priopćili su iz PU osječko-baranjska.

Policija je na mjestu događaja obavila očevid te provodi daljnje izvide kako bi utvrdila sve okolnosti ovog slučaja.

Za sada nije poznato kako je muškarac ozlijeđen ni o kakvim je ozljedama riječ.

Podsjetimo, jutros u 7.01 sati policija je zaprimila dojavu da je u Osijeku u Wilsonovoj ulici pretečena osoba te da leži nasred ceste.

Ubrzo je utvrđeno da se radi o 43-godišnjaku iz Osijeka, koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Kako smo doznali, pretučeni muškarac je Tihomir Pejin, bivši nogometni sudac , danas VAR sudac, a koji je ujedno i direktor Zračne luke Osijek.