U osječkom Parku kralja Držislava danas poslijepodne pronađen je ozlijeđeni muškarac, a okolnosti pod kojima je zadobio ozljede još se utvrđuju
Novi slučaj u Osijeku: U parku pronašli teško ozlijeđenog čovjeka, prevezen je u bolnicu
Operativno-komunikacijski centar dojavu je zaprimio u 14.27 sati. Na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe, a ozlijeđeni muškarac hitno je prevezen u Klinički bolnički centar Osijek radi pružanja liječničke pomoći, priopćili su iz PU osječko-baranjska.
Policija je na mjestu događaja obavila očevid te provodi daljnje izvide kako bi utvrdila sve okolnosti ovog slučaja.
Za sada nije poznato kako je muškarac ozlijeđen ni o kakvim je ozljedama riječ.
Podsjetimo, jutros u 7.01 sati policija je zaprimila dojavu da je u Osijeku u Wilsonovoj ulici pretečena osoba te da leži nasred ceste.
Ubrzo je utvrđeno da se radi o 43-godišnjaku iz Osijeka, koji je hitno prevezen u Klinički bolnički centar Osijek. Kako smo doznali, pretučeni muškarac je Tihomir Pejin, bivši nogometni sudac , danas VAR sudac, a koji je ujedno i direktor Zračne luke Osijek.
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